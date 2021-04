Las consecuencias del apagón en el aeropuerto de Ibiza: del italiano que aún no tiene sus maletas al grupo que iba a Formentera

El incendio que se ha producido esta tarde en la central eléctrica del aeropuerto de Ibiza ha dejado a oscuras las instalaciones, generando retrasos en algunos vuelos y la inactividad de la zona comercial, así como de las cintas de equipaje.

AENA ha tenido que volver a utlizar pizarras para comunicar a los pasajeros los cambios en sus vuelos, como la media hora de retraso en el despegue de los aviones que se dirigían a Palma y a Madrid y también de esta manera, a la antigua usanza, se han anunciado los embarques.

Fuentes del aeropuerto informan de que de momento no se puede garantizar que hoy se restablezca el suministro eléctrico, puesto que los técnicos continúan trabajando en la avería generada por el fuego, que ha sido extinguido en una hora.

Muchos de quienes aterrizaron esta tarde en el aeropuerto de Ibiza, sobre todo los del vuelo de Madrid, que tomó tierra sobre las 16.45, se encontraron con una situación que no esperaban. La dependencia absoluta de la electricidad para cualquier operación ha hecho que las maletas de ese vuelo no hayan podido ser bajadas del avión con la cinta transportadora, por lo que se ha tenido que realizar de forma manual y aun así los pasajeros todavía no han recibido todo su equipaje.

Mateo, un italiano que volaba de Lanzarote a Ibiza haciendo escala en Madrid, explica que el avión aterrizó en las isla a las 16.45 pero él no salió por la puerta hasta las 19.30, y aún no tiene todo su equipaje. Cuenta a Diario de Ibiza que los operarios le entregaron parte de su equipaje, pero las dos maletas que le faltan tendrá que recogerlas mañana.

Prácticamente lo mismo le ha pasado a un grupo de viajeros cuyo destino final es Formentera. Ha tenido que esperar unas dos horas desde que aterrizó su vuelo para conseguir parte de su equipaje, pero de momento sin éxito.