Prohibidas ya las discotecas y los 'beach clubs' en todo el municipio de Sant Joan

Como excepción, se permite la actividad de café concierto, en el cual puede haber música pero no zona de baile, siempre y cuando en la parte superior del local haya viviendas. Además, la nueva normativa permite que los hoteles del municipio ofrezcan actividades musicales en sus establecimientos, siempre que no se exceda de un aforo de 200 personas.

Se ha marcado este límite para garantizar que esta oferta se restrinja sólo a los clientes del establecimiento, según han explicado esta mañana en rueda de prensa el alcalde, Antoni Marí Carraca, y el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan. La nueva normativa permite los locales de juegos de azar, como casinos, y de apuestas deportivas en parcelas que tengan uso comercial.

Actualmente en Sant Joan hay dos locales con licencia de café-concierto, con viviendas en el mismo edificio, y «una pequeña discoteca» en el Port de Sant Miquel a los que, según el alcalde y el vicepresidente del Consell, no les afecta la nueva normativa. No hay ningún beach club en el municipio. Antoni Marí ha recalcado que, con esta modificación de la normativa urbanística, «no se pretende ir contra nadie». Se trata de una acción preventiva para «tomar medidas antes de que comience». En este sentido, el alcalde ha subrayado que su gobierno apuesta por «el turismo tranquilo y familiar». Buscamos cierta atracción, pero no al son de la música que marcan algunos», ha justificado, al tiempo que ha resaltado el paisaje y los valores naturales del municipio como hecho «diferenciador» con respecto a otras zonas turísticas de la isla.

La prohibición de las discotecas y los beach club se justifica a través de los problemas de movilidad que generan este tipo de actividades. Mariano Juan ha explicado que, según estudio, una actividad de este tipo con «más de 200 personas genera al menos mil viajes, sobre todo en coche», lo cual genera un impacto en un municipio disperso como el de Sant Joan.