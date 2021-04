El grupo PSOE ha denunciado que un millar de familias afectadas económicamente por la covid-19 siguen esperando las ayudas del Consell de Ibiza, seis meses después de salir la convocatoria. El portavoz socialista y anterior presidente, Vicent Torres, ha calificado de "fracaso" la convocatoria del Consell de Ibiza y ha criticado que "la prioridad de las derechas no es la ayuda social". "Este equipo de gobierno, un día sale a manifestarse para pedir más ayudas a las otras administraciones, pero es incapaz de dar sus propias", ha criticado el portavoz socialista en una nota de prensa.

El PSOE presentará al próximo pleno de la máxima institución una moción para pedir "la convocatoria urgente" de las ayudas para la Covid-19 correspondientes al ejercicio 2021, para que "no tengamos que esperar al 2022 a pagar las ayudas de este año".

"Ha pasado medio año, y el millar de familias de Ibiza que habían pedido la ayuda siguen sin noticias de este Consell" Vicent Torres - Portavoz del PSOE en el Consell

La convocatoria de 2020 de ayudas sociales para la covid-19 que sigue sin pagarse, apunta el PSOE, es la modalidad destinada a "personas o familias vulnerables" no incluidas en los apartados de "mujeres víctimas de violencia de género, discapacitados con dificultades para acceder al mundo laboral y familias acogedoras de menores con medida de protección ". Las otras tres modalidades de la convocatoria son muy inferiores en número de personas solicitantes y son las únicas que se han empezado a pagar.

"Ha pasado medio año, y el millar de familias de Ibiza que habían pedido la ayuda siguen sin noticias de este Consell", ha criticado Torres.

"La situación ya nos parece insostenible", ha dicho, recordando que el mismo Consell estableció en las bases un plazo de tres meses para resolver las solicitudes, inferior a los seis meses que establece la Ley de Subvenciones: "Si se dice tres meses, que sean tres meses, pero lo que no puede ser es que vuelva a pasar lo que está pasando con estas ayudas, cuando aún estamos en el peor momento de la crisis ".

El peligro de no cobrar las ayudas

Aparte del retraso, el grupo PSOE también alerta que muchas de las mil familias solicitantes pueden quedarse sin la ayuda, ya que "el Consell Insular está dejando caer, por declaraciones que han hecho, que hay muchas personas que no cumplían los requisitos, y que no tendrán la ayuda".

"Si esto es así, si esto es cierto, significa que esta convocatoria habrá sido un fracaso", ha lamentado el portavoz del PSOE, porque "las ayudas no están llegando a la gente, por lo mal que se hizo en se proceso de solicitud, con aquellas colas indignas en la calle, y por los requisitos, si al final es cierto que muchas personas no les han cumplido o no han podido aportar la documentación que se les pedía".

La propuesta que presenta el grupo PSOE en el pleno del Consell Insular también pide "revisar los requisitos de la convocatoria para asegurar que las ayudas llegan al número más grande posible de personas con necesidades económicas" y "la puesta en marcha y el desarrollo de los mecanismos para facilitar y simplificar el acceso a la información, los requisitos para acceder a estas, tramitación de la solicitud y la resolución de las ayudas".

Finalmente, el grupo PSOE pide "destinar el personal y recursos necesarios para agilizar al máximo la convocatoria, resolución y abono de estas ayudas".