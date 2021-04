La clase media pide para comer

Vila. Cruzar el umbral de la puerta de servicios sociales para pedir ayuda no es un paso fácil. Sobre todo para aquellas personas o familias que no se habían visto nunca en una situación tan desesperada como la que están viviendo en estos momentos, incapaces de asumir con unos ingresos muy reducidos debido a la situación derivada de la pandemia del coronavirus los gastos mínimos del día a día: vivienda, comida, facturas de suministros básicos y medicamentos.

Han agotado sus últimos recursos. Ya no pueden seguir tirando de créditos. Ni de préstamos. Ni de la ayuda de familia y amigos. Siempre, mejor o peor, han salido adelante. Pagaban la vivienda, las facturas y tenían la nevera más o menos llena. Nunca habían tenido que tocar la puerta de los servicios sociales para sobrevivir. Hasta ahora. «Es clase media», comenta Carmen Boned, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ibiza, que continúa: «Eran autónomos, podían hacer frente a los gastos, pero ya han agotado todas las estrategias para sobrevivir y la Administración es el único sitio al que pueden acudir».

Éste, indica, es el perfil que en los últimos meses se ha incorporado a los usuarios que solicitan ayudas a los servicios sociales de Vila, explica la concejala, que confiesa que a estas personas y familias les cuesta mucho cruzar el umbral de los servicios sociales y pedir ayuda para subsistir. «Pasan por la puerta y se derrumban. Ése es el sentimiento», comenta, visiblemente compungida, Boned.

Sin dinero para pañales

La pandemia ha sido demoledora. Muchas personas se han quedado sin trabajo y eso supone no poder afrontar un día a día con el que antes sí podían. Los ingresos no llegan para cubrir todos los gastos básicos. Pagan la vivienda, si pueden, pero necesitan ayuda para todo lo demás. Para comida, pagar la comunidad, los carísimos pañales del bebé, los libros de texto... También para la guardería. Este perfil se suma al que, de forma más tradicional, han atendido los servicios sociales. Familias y personas vulnerables o en riesgo de exclusión social.

Hay otro colectivo que también está teniendo que recurrir a los servicios sociales de Vila por primera vez. Vendedores ambulantes. Africanos, en su mayoría. «Eran muy autónomos», señala la concejala, que explica que el escaso turismo que visitó la isla el pasado verano ha supuesto que no ganaran lo suficiente como para sobrellevar el invierno sin pedir ayuda a bienestar social.

«El presupuesto de Bienestar Social es el más alto de todas las concejalías. Es una prioridad hacer frente a las carencias de las personas que necesitan ayuda», comenta la concejala, que destaca que la situación de algunas familias, tanto las ya vulnerables como las que hasta hace poco no lo eran, es «desesperada». Esto supone que los trabajadores del departamento «están desbordados». «Trabajan mañana, tarde y noche para poder atender a esta desesperación», afirma la concejala, que explica que estos trabajadores están agotados. En todos los sentidos. «Eso es algo que de puertas afuera no se ve»

Una vez que cruzan la puerta, pasado ese primer momento de derrumbamiento, sale todo. El problema no es sólo que el dinero no llega. Sino las consecuencias de ello. Y del año y pico de pandemia. «Empiezan a hablar y a veces te dicen que están lavando la ropa a mano porque no tienen dinero para arreglar la lavadora, o que una familia ha tenido que empezar a compartir piso con otra por cuestiones económicas», señala la concejala, que destaca que la vivienda sigue siendo el gran problema de la economía de la mayoría de las familias. Supone el principal gasto, para el que a veces no llega y otras se come todo o casi todos los ingresos del mes. «Sigue habiendo desahucios», comenta la concejala, que explica que uno de los objetivos para tratar de paliar esta situación es contar con pisos en la red de emergencia social. A ello dedicarán, afirma, cuatro millones de los fondos Feder, prácticamente la mitad de lo que recibirá el Ayuntamiento de Ibiza.

La concejala alerta de que los profesionales de Bienestar Social están empezando a detectar casos de menores que están somatizando el complicad trance por el que están pasando sus familias. Pequeños que han desarrollado psoriasis o estrés, entre otros problemas, indica Boned, que señala que el Ayuntamiento está ya trabajando en la puesta en marcha de un dispositivo específico dentro de este servicio para dar respuesta a los menores y adolescentes.

La concejala confía en que la situación de estos hogares mejore en los próximos meses, algo que depende principalmente de que las personas que los sostienen puedan recuperar sus trabajos