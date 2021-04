Un Sant Jordi muy botánico

Cultura. La veintena de puestos que participaron en la feria del libro de Vila, en s’Alamera, se vieron sorprendidos desde primera hora de la mañana con una buena asistencia de público, que seguían el recorrido marcado con cordones por la organización para evitar aglomeraciones. Tras un 2020 en blanco por las restricciones sanitarias, las editoriales ibicencas presentaron un nutrido catálogo de libros en una época en que les toca sufrir el avance imparable de los libros electrónicos. No obstante, el olor y el tacto del papel son irreproducibles.

Buena parte de los puestos que ocupan s’Alamera por Sant Jordi coinciden en que los libros de plantas son los más demandados. De hecho, en el de Mediterrània, Toni Marí, Rota, advierte que ha agotado una de las novedades de esta feria, ‘El libro de campo de las plantas silvestres de Ibiza y Formentera’, del naturólogo Josep Colonques con Joan Obrador. «Mi hijo ha de traer más de la librería en la avenida España», apunta.

En la editorial Balàfia Postals destaca ‘101 Flors d’Ibiza i Formentera’ de la periodista y escritora Cristina Amanda Tur (CAT) y el fotógrafo Joan Costa. Este trabajo se publicó en 2017, pero, tras su gran acogida, ha llegado a su segunda edición con tapa dura.

Clásicos del IEE

«Los libros que más nos piden son los de plantas, siempre tienen muy buena acogida», confirma Antònia Cirer en el stand del Institut d’Estudis Eivissencs (IEE). En este caso, cuentan con ‘Plantes d’Ibiza i Formentera’ del naturalista Néstor Torres, y con el clásico ‘Nova aportació al coneixement de las plantes d’Ibiza i de Formentera’, del biólogo Cristòfol Guerau de Arellano con el propio Torres. «Es un libro de 1981 que se sigue vendiendo», valora Cirer.

Además de su Col·lecció Nit de Sant Joan o la reedición de ‘Bon profit’ de Joan Castelló Guasch, el IEE presenta novedades como ‘Això era i no és’, de Marià Serra, y ‘Més que mots’, de Iolanda Bonet, un original poemario compuesto por monosílabos.

Bonet tiene cita a las siete de la tarde en la firma de ejemplares, pero aprovecha el mediodía para visitar la feria y charlar con el editor Miquel Costa. Este año, la escritora cumple todo un hito con cuatro novedades en un mismo Sant Jordi. Además de ‘Més que mots’, cuenta con ‘L’espasa del corsari’ (un cuento sobre Antoni Riquer), la antología de poesía erótica ‘Cuerpos habitados’, en el que participa con un poema, e ‘Illots’, un libro electrónico de microcuentos. «Tenemos que convivir con las nuevas tecnologías y el libro electrónico es más práctico para no cargar cuando vas de viaje». «Pero prefiero el tacto y el olor del papel», sentencia Bonet.

Temática local

Miquel Costa lleva desde el año 91 participando en la feria de s’Alamera como editor, especializado en temática local. «Las novedades del año son el mayor reclamo, pero hay libros que vuelven tras unos años agotados que también nos piden mucho», detalla.

Ahora, Costa presenta ‘Sant Joan de Labritja. Un municipi d’Ibiza. 1900-1936’, de Felip Cirer, ‘Parlem de falutxos, balandres i pailebots’, de Xico Castelló, y ‘Casa Nostra’, de Carme Moreno. Entre sus reediciones, se encuentra ‘El meridià blau. El meridià de Formentera’, de Pierre Bayart, ‘Viatge a Formentera’, del fotógrafo Pere Català Roca, o el legendario recopilatorio ‘Cançons verdes i estribots bruts’.

Además de las publicaciones locales, los best-sellers acaparan la demanda de los clientes. «Este año son ‘Juego del Alma’, de Javier Castillo, ‘Rey Blanco’, de Juan Gómez-Jurado, o ‘Sira’, de María Dueñas», detalla Pedro González, de la librería Sa Cultural. «Arturo Pérez-Reverte también se vende mucho siempre», añade.

González atiende una petición de un cliente, Carlos Velasco. «Busco algo que me recupere el hábito de lectura y he pedido un tema muy concreto: un libro sobre el subconsciente que sea fácil de leer», explica Velasco. Ahora duda entre ‘La infancia recuperada’, de Fernando Savater, y ‘Pequeño tratado de los grandes vicios’, de José Antonio Marina. Dados los tiempos que corren, ha optado por descartar el libro que pretendía llevarse de Emile Cioran. «Le haré una foto para buscarlo en un futuro, ahora no puedo hundirme».

Entre los 20 puestos de s’Alamera, también se encuentran algunas mesas pequeñas de autores con sus propios libros. Es el caso de Vicent Rosselló, con los dos primeros ejemplares de su trilogía ‘El fragmento del ámbar’ (Nova Casa Editorial).

También de Vicente Serra, con varias vivencias autoeditadas, donde narra la migración de su familia a Argelia en llaüt, cuando tenía nueve años, o sus temporadas trabajando en hoteles de París o en Stratford-upon-Avon, «donde nació William Shakespeare».

Otro puesto monográfico es el de ‘Camino abierto. Veinte años de Vuelta a Ibiza en mountain bike’. «Se está vendiendo muy bien, como sale un montón de gente en el libro», destaca Fer Ouarit tras el mostrador. A su lado, su amiga Magdalena Adrover carga con tres libros de true crime. «Me he gastado 50 euros y me queda casi la mitad de la feria por recorrer, pero ya no me puedo comprar más, porque siempre me llevo seis o siete», confiesa.

El poeta Julio Herranz aparece por la feria tras dar un recital en el colegio de la Consolación sobre su nuevo trabajo, ‘Viñetas’, además de poemas de Lorca y Machado. «Compro todo el año, para mí cada día es el Día del Libro».

A las doce del mediodía, empieza la firma de ejemplares con los autores locales. En el primer turno, se encuentran Lluís Ferrer y Joan Escandell con ‘La Venganza. Una aventura de Johnny Revenge’, así como Josep Colonques con Joan Obrador y Joan Costa con CAT, que presume de sus adquisiciones. «‘De la tierra a la luna’ y ‘Miguel Strogoff’, estoy completando la colección de Julio Verne».