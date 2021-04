La Policía Nacional de Ibiza y A Coruña investigan al sacerdote de la isla denunciado por pederastia

La investigación contra el sacerdote corre a cargo de los agentes de la Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría de Ibiza, pero como el religioso ha abandonado la isla y se ha instalado en su Galicia natal, los agentes ibicencos realizan interrogatorios y otras gestiones a través de los agentes de la comisaría de A Coruña. El caso lo tutela el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza.

Ayer, nuevamente, Diario de Ibiza telefoneó al sacerdote, pero sin éxito, con el fin de preguntarle si son ciertas las graves acusaciones de abusos sexuales a dos niños de 10 y 11 años de edad en la década de los años 90 y a un joven de 16 años ya en los 2000, así como a un hombre de 28 años en 2006 que en esos momentos era una persona en situación vulnerable. Tampoco hubo éxito ayer con el Obispado de Ibiza, que continúa obviando el problema y sin informar acerca de la investigación que se ha visto obligado a emprender, junto con la archidiócesis de Valencia, por imposición de la Santa Sede.

Cambio de legislación

El hombre que destapó el caso del cura, Sergio Lleó, ha cumplido su anuncio de presentar denuncia contra él animado por el cambio en la legislación en lo referente a la prescripción de los abusos sexuales. «Antes no podíamos denunciar, pero ahora ya sí», explicó Lleó el martes por la tarde. Lleó asegura que sufrió abusos por parte de este sacerdote cuando sólo tenía diez años y era monaguillo. José, otra de las presuntas víctimas, que actualmente reside en Mallorca, dijo ayer que también presentará denuncia, pero que lo hará cuando la nueva ley que modifica los periodos de prescripción quede ratificada, ya que aún tiene que pasar por el Senado. La nueva norma señala que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores de edad no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 35 años, y no 18 como en la actualidad.

Tanto Lleó como José aseguran de que hay más casos, y también que el cura estuvo protegido durante años por miembros de la Iglesia ibicenca, ya que los presuntos abusos sobre menores eran de sobra conocidos, según sus testimonios. Lleó, de hecho, ha preparado una ampliación de denuncia que asegura que añadirá a la presentada esta semana en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la que señala: «No obstante, [en esta ampliación de denuncia] también se describen los hechos sobre presuntos encubrimientos y colaboración por parte de los miembros de los ‘kikos’ en Ibiza, de las familias de las víctimas y de los miembros de la diócesis de Ibiza».

Los ‘kikos’

El sacerdote denunciado fue durante muchos años responsable del Camino Neocatecumenal en la isla, los conocidos como ‘kikos’. Fue en ese contexto, según algunas de las denuncias, en el que se produjeron los abusos.

Por el momento, al menos son cinco los hombres, y también una mujer, según publicó el digital Noudiari, quienes aseguran haber sido víctimas de este sacerdote. Dos de ellos han presentado denuncia contra él en la comisaría de Ibiza, y otro de ellos, el residente en Mallorca, dice que también lo hará una vez que el senado dé luz verde a la nueva norma que modifica el sistema de prescripción.