Ibiza y Formentera, las únicas islas con más gente que ha pasado el covid que vacunada

Aunque Ibiza y Formentera son las islas con un menor porcentaje de la población vacunada, la situación es algo diferente entre las dos. En el caso de Formentera, ambos colectivos (vacunados con dos dosis y quienes han pasado el covid), están a punto de igualarse, ya que apenas hay siete personas de diferencia: 434 inmunizados con dos pinchazos y 441 diagnósticos de coronovirus. Esto hace que sea más que previsible que en lo que queda de semana se encuentre en la misma situación que Mallorca y Menorca.

El número de vacunados completamente en Ibiza, es decir, con las dos dosis, es de 6.846, cifra muy por debajo del total de casos de coronavirus detectados: 10.829, también según la última actualización de la conselleria balear de Salud. Es decir, que el número de inmunizados es un 36,8% inferior al de contagiados durante la pandemia. Un dato que no tiene parangón con el que registran el resto de las islas. Formentera tiene un 1,6% menos de vacunados que de afectados mientras que en Mallorca hay un 16,8% más de inmunizados que de personas que hayan pasado el virus. Menorca cuenta con más del doble de vacunados que de positivos de covid detectados desde el inicio de la pandemia.

La situación no tiene pinta de mejorar en los próximos días. Ayer llegaron a las islas 3.600 vacunas de Janssen, que únicamente necesitan una dosis y que se comenzarán a administrar este fin de semana, pero no en las Pitiusas, a donde no está previsto que lleguen.

Desde el Área de Salud pitiusa justificaron que se está terminando de aplicar la primera dosis de AstraZeneca, a quienes tienen entre 60 y 69 años y de Moderna y Pfizer a los de la década superior. Estos, continuó un portavoz, serían el público objetivo de Janssen, pero aún quedan en las neveras dosis suficientes de los otros dos sueros para esta semana de vacunación (se contabilizan de miércoles a miércoles). Desde la gerencia señalaron que ya se está citando a los años previstos de cada colectivo y que en breve se volverá a llamar a todos aquellos que no han respondido ni han pedido cita a través de internet. Al mismo tiempo, indicaron, se continúa con las segundas dosis a los mayores de 80 años.

Menos casos, más ingresados

La situación del coronavirus en las Pitiusas apenas registró cambios en la última jornada, en la que Microbiología detectó dos nuevos contagios, ambos en Ibiza. Esto, más un alta que dieron los médicos a un paciente leve de Formentera, dejan los casos activos en las Pitiusas en 112, uno más que ayer.

El número de pacientes covid hospitalizados, en cambio, aumentó ligeramente, en dos enfermos, con lo que ahora mismo hay 15 ingresados, bien porque están contagiados y graves como por las secuelas que les ha dejado el virus. En Can Misses hay 14 de estos enfermos: diez en planta y cuatro en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Estos últimos ya han dado negativo en las PCR, lo mismo que otros seis pacientes covid del hospital público. A éstos hay que sumar el enfermo de covid en estado crítico que permanece en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

En sus casas, en estado leve o asintomático y con control de los profesionales de Atención Primaria, hay 97 personas: 92 en Ibiza y cinco en Formentera. Además, el número de sanitarios en vigilancia vuelve a ser únicamente uno, según el área sanitaria.