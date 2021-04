Un alud de solicitudes agota las citas para vacunarse

Pues no, los ciudadanos de Baleares no tienen dudas ni le tienen ningún miedo a la vacuna. Saben que lo verdaderamente peligroso es contagiarse del coronavirus y que es la única salida para acabar con la actual situación y recuperar la vieja normalidad cuanto antes. Prueba de ello es que en el día de ayer un alud de solicitudes agotó las citas para vacunarse de la covid hasta el próximo miércoles en Baleares. Cerca de 5.000 personas que decidieron no esperar a la llamada y pedir su cita a través de la web habilitada por Salud.