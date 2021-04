El Consell Insular d’Eivissa dona suport a la plataforma ‘SOS Salvem sa sargantana pitiüsa’ (integrada per Amics de la Terra, GEN-GOB, Institut d’Estudis Eivissencs i PROU! Pitiüses en Acció!), i ha iniciat una sèrie d’accions per visualitzar aquesta lluita. Així, el Departament de Presidència i Gestió Ambiental ha iniciat una ronda de contactes amb les associacions i administracions implicades per coordinar la campanya 2021 de captura de serps, una de les principals amenaces per a la supervivència de la sargantana pitiüsa, tenint en compte que ara la plataforma ‘SOS Salvem sa sargantana pitiüsa’ és un nou agent que aporta voluntaris en la tasca per capturar els ofidis.

A més, s’ha iniciat una campanya en defensa de la sargantana pitiüsa que s’ha consensuat amb tots els agents implicats. Una campanya que vol conscienciar i fer partícips a tots de la necessitat de visualitzar la problemàtica d’aquesta espècie. A la primera part de la campanya es repartiran 5.000 adhesius i punts de llibre que es repartiran el pròxim divendres a diferents parades habilitades per Sant Jordi. S’aniran programant més accions de conscienciació.

A les pàgines web d’Amics de la terra, GEN-Gob i Institut d’Estudis Eivissencs podeu consultar com fer-vos voluntaris.