El Ayuntamiento de Santa Eulària ha organizado una serie de actividades sociales, culturales y deportivas para mantener el espíritu del Primer Diumenge de Maig a pesar de las limitaciones que establece la normativa covid. Así, se han previsto numerosas actividades on line (a través de las redes sociales municipales y posteriormente se podrán consultar en la web www.maig2021.com) como ‘showcookings’, actuaciones musicales o entrevistas a personas destacadas del municipio. En cuanto a las actividades presenciales, el Consistorio comunica que se ha tenido que renunciar por responsabilidad a algunas de las más significativas como el desfile de carros engalanados, pero se mantienen encuentros de diferentes deportes, talleres infantiles o conciertos, siempre en espacios controlados, con aforo reducido, medidas higiénicas y de seguridad y cumpliendo la normativa actual, y cualquier cambio que se pudiera producir en los próximos días.

Aprovechando la experiencia acumulada durante este año de epidemia y prestando una especial atención a la seguridad, los diferentes departamentos del Ayuntamiento han elaborado un listado de actividades que permiten mantener este año el espíritu alegre y participativo que caracteriza al Primer Diumenge de Maig. Eso sí, al preverse actividades presenciales, se apela a la responsabilidad individual de todos los participantes en los eventos para evitar cualquier circunstancia de riesgo puesto que el Consistorio pondrá todos los elementos precisos de control (recintos cerrados y vigilados, gel, medidores de temperatura, distancia social,…) pero sin la colaboración de los ciudadanos ese esfuerzo no es igual de efectivo.

Propuestas online y presenciales

En cuanto a actividades, estas se dividirán entre propuestas on line y presenciales. Entre las primeras, destacan dos que el año pasado tuvieron muy buena respuesta por parte del público. Por un lado, habrá un ‘showcooking’ en el que diferentes reputados cocineros presentarán creaciones culinarias de todo tipo, desde recetas más innovadoras como canelón de boniato o rodaballo con costra, cremoso de guisantes y gel de bloody mary a otras más ligadas a la gastronomía local como el flaó o el arroz negro de ‘gerret’ con alioli de ‘bullit’.

También se emitirán una tanda de entrevistas a personas relevantes en el municipio, como los premiados con el Premi Xarc de este año o deportistas destacados como Jonás Souto, billarista que recibió el año pasado el título de mejor deportista del municipio. Un ‘show cocktail’ y un vídeo de gente del pueblo brindando por el Anem a Maig serán otras de las actividades a disfrutar desde casa.

En vivo y en directo

También se podrán seguir on line algunas de las actividades que contarán con asistentes. Así, hay varios mini conciertos dentro de un pequeño festival denominado ‘I love you 2 Maig’ que se sucederán entre el sábado 1 y el domingo 2 de mayo en la Plaza España, siempre con aforo reducido, en recinto cerrado, asistentes sentados y control de temperatura y uso de gel. Los grupos participantes serán Swingin Tonic, Pere N. feat. Norberto, Bliaze, Hostal Pascual, DJ David Oleart, ShakaTribe, Ayikia, Vudu Delta y Morning Drivers. Dentro de este festival también se incluye, el sábado a las 13.00, el estreno de una canción dedicada al Primer Domingo de Mayo, titulada ‘A Night in May’, realizada por David Oleart y Albert Neve y que cuenta con la participación de los sonadors de es Broll Miquel Joanó y Joan Sendic.

No faltarán las actividades institucionales, como la tradicional entrega de la Medalla d’Or y los Premis Xarc el viernes 30 de abril en el Teatro España. Este año, además, el máximo reconocimiento que ofrece el Ayuntamiento protagoniza uno de los primeros actos de la programación. El domingo, a partir de las 12:00 horas en el paseo situado junto a las pistas polideportivas de la calle Sant Joan (al lado del hotel Tres Torres) se inaugurará un pequeño monumento homenaje al personal esencial durante la pandemia y que el año pasado ya recibió la Medalla d’Or.

Para todas las edades

Las actividades también incluyen propuestas para niños y jóvenes. Así, habrá cuentacuentos este domingo y los miércoles 28 de abril, 5 y 12 de mayo. O talleres infantiles los sábados y domingos de mayo en el edificio de cultura de la calle Sant Jaume y en el Punt Jove. Estas actividades para niños, para mayor seguridad, se harán con inscripción previa en el correo puntjove@santeularia.com. También habrá una jornada especial, ‘Dracspocalypsis’, organizada por Dracs d’Eivissa dirigida a público juvenil.

Conciertos, exposiciones y diferentes competiciones deportivas completan una programación que trata de ser variada y atractiva pero con las limitaciones propia de la seguridad para evitar contagios.

