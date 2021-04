La Pimeef se levanta de una reunión con Turismo para evidenciar su malestar

La presidenta de la Asociación de bares, restaurantes y cafeterías de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (Pimeef), Verónica Juan, se levantó ayer de una reunión en el Consell con la directora general de Turismo del Govern balear, Rosana Morillo, para expresar el malestar del sector al que representa por la toma de decisiones en el proceso de desescalada sin atender sus propuestas. La patronal CAEB también estaba invitada a este encuentro. «He escuchado, me he manifestado y me he ido», explicó Verónica Juan, que destacó que las propuestas que plantea el Govern «no son realistas con el sector», sobre todo el parón de tres horas entre las 17 y las 20 horas. «¿Dónde se ha visto? Un parón en medio de la tarde penaliza a bares y cafeterías. No es factible y demuestra que no tienen conocimiento de cómo funciona un bar o un restaurante», destaca Juan, que, además, cuestiona qué sentido tiene sacar a trabajadores del ERTE para cubrir turnos de «dos horas y media» entre las 20 y las 22.30 horas.