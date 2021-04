Marí se opone a la desescalada que propone el Govern e insiste en la apertura del interior de los locales

Marí se reunió ayer por videoconferencia con la consellera balear de Presidencia, Mercedes Garrido, a la que le trasladó las propuestas consensuadas hace unos días con los representantes del sector de la hostelería, entre ellas la apertura de los interiores de los locales con un aforo del 50%.

«El Govern no lo contempla. Nada, ni el 25%», explicó a este diario al término de la reunión el presidente del Consell, que destacó su «frustración» porque, aunque Garrido se comprometió a trasladar sus propuestas al Govern, no cree que sirva de nada. «Me da la impresión de que todo está cerrado. Cada vez me han dicho lo mismo y no han cambiado nunca sus planes», lamenta Marí.

El Govern cerrará hoy con los consells y la Felib la reducción de las restricciones que se aprobará mañana

Precisamente, hoy está prevista la reunión de la presidenta del Govern, Francina Armengol, con los consells, el Ayuntamiento de Palma y la Federación de Entidades Locales de Balears (Felib, que representa al resto de los ayuntamientos de las islas) para cerrar las medidas que se aprobarán mañana viernes en el Consell de Govern para dar un paso más en la desescalada en las islas.

El presidente también manifestó su malestar por el hecho de que las medidas que puso ayer sobre la mesa Garrido son las que ya se han publicado en los medios de comunicación. «No me ha adelantado nada nuevo. Si mañana [por hoy] no introducen ningún cambio, querrá decir que lo tenían ya todo decidido y cerrado. Y que lo que digamos nosotros, no sirve de nada», criticó.

La propuesta anunciada

Aparte de retrasar el toque de queda a las 23 horas y permitir la apertura de las terrazas de 20 a 22.30 horas para servir cenas (sólo de lunes a jueves), Garrido explicó a Marí que se prevé permitir la apertura de los comercios los domingos y las competiciones deportivas de seis a 12 años en cada isla. En las reuniones sociales privadas podrá haber hasta seis personas en el exterior sin limitar los núcleos de convivencia.

El presidente pide que el horario de las terrazas no se corte a las 17 horas y se mantenga ininterrumpidamente hasta el cierre. «No entiendo la razón, al menos en Ibiza, donde no hay tardeo y sí residentes extranjeros que se van a cenar a las 18 o las 19 horas», explica Marí, que tampoco ve bien que se mantengan las mismas restricciones los fines de semana.