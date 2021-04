Cero nuevos contagios y un 23,5% menos de pacientes ingresados

Las Pitiusas registraron ayer un doble cero, es decir, cero contagios de coronavirus en Ibiza y cero contagios de coronavirus en Formentera en las últimas 24 horas. Así lo reflejó la última actualización de los datos de la pandemia hecha por la conselleria balear de Salud. No se daba esta situación en un día laborable desde el pasado 5 de marzo, hace ahora un mes y medio. Y antes de eso habría que ir a antes de la tercera ola (19 de octubre, 28 y 14 de septiembre) para encontrar jornadas en las que el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses no encontrara ningún positivo entre los cientos de muestras analizadas.

Al no registrar nuevos contagios al mismo tiempo que los médicos del Área de Salud pitiusa dieron ocho altas (cuatro a enfermos ingresados en Can Misses y otras cuatro a pacientes que permanecían en sus casas en Formentera) el número de casos activos bajó hasta 111, ocho menos que el día anterior y la cifra más baja registrada en los últimos ocho días, en los que se habían alcanzado los 120 contagiados.

El dato más positivo de la última jornada fue la reducción, en un 23,5%, del número de pacientes covid ingresados. El martes eran 18 y ayer 13, una de las caídas más importantes registradas en las últimas semanas, en las que cada vez se registraban menos casos, pero costaba que los enfermos graves mejoraran. Se trata de la cifra más reducida de pacientes ingresados por covid que se registra en las Pitiusas desde el pasado 27 de diciembre, es decir, hace prácticamente cuatro meses.

Eso sí, toda la reducción se registró entre los pacientes ingresados en planta, no ha habido variaciones entre los que se encuentran en estado crítico, siguen siendo cinco. La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses acoge a cuatro pacientes covid que ya han dado negativo en las PCR pero que siguen estando graves por el daño que les ha causado el virus. A éstos hay que sumar el enfermo afectado por coronavirus que se encuentra en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

En sus casas, en estado leve o asintomático, están 98 personas: 92 en Ibiza y seis en Formentera. Los afectados por el coronaviris en esta isla se han reducido a la mitad en la última semana, según el histórico de datos del Área de Salud de Ibiza y Formentera, que explicó ayer que el número de profesionales sanitarios en vigilancia por la sospecha de que se han contagiado ha vuelto a subir y son dos, uno más que el día antes.

Casi 200 inmunizados más

Los equipos de vacunación contra el coronavirus de las Pitiusas administraron el martes un total de 975 dosis: 916 en Ibiza y 59 en Formentera. Con estas inoculaciones quedaron completamente inmunizadas cerca de 200 personas (197) a las que se administró la segunda dosis de alguno de los sueros. En Ibiza hay 6.479 usuarios que ya han concluido la vacunación contra el covid (145 más que el martes) mientras que en Formentera esta cifra es de 382 (52 más). De hecho, casi todas las vacunas que se pusieron en la última jornada en esta isla fueron segundas dosis, según los datos de la conselleria balear de Salud.

La ausencia de casos en las últimas 24 horas implicó que se redujeran las incidencias no sólo en la isla sino en prácticamente todos los municipios de las Pitiusas, que vuelven a estar todos por debajo de los 50 casos por cien mil habitantes a dos semanas. Únicamente Formentera y Sant Joan permanecieron sin cambios. Las Pitiusas son las islas con las tasas a siete días inferiores de Balears mientras que a dos semanas todas las islas están en un pañuelo (entre los 39,6 casos de Menorca y los 43,9 de Ibiza) a excepción de Mallorca, que mantiene la incidencia más alta de la Comunitat.

Donde más se nota esta disminución es en el municipio de Sant Antoni, que a pesar de esto sigue siendo el término con los datos más elevados: 30,4 casos a una semana y 49,4 a dos. También se redujo bastante en Vila, que cuenta con 44,2 contagios a dos semanas y con 12 a una, lo que anuncia que la tasa continúa reduciéndose de forma relativamente rápida.

En Sant Josep baja el indicador a catorce días (de 43,8 a 40,1 casos), pero aumenta a siete días: de los 14,6 del martes a los 18,2 registrados ayer. En Santa Eulària, en cambio, se mantiene este último, pero se reduce el registrado en la última semana.

Cita ‘online’ para la vacunación de quienes hayan nacido entre 1952 y 1961

Desde ayer a las tres de la tarde las personas nacidas en los años 1952 y 1961, es decir quienes tienen entre 60 y 69 años, ya pueden reclamar su cita para vacunarse contra el coronavirus siempre que el Ib-Salut no las haya llamado antes para ello. Para poder solicitar la cita a través de la aplicación (https://citavacunacovid.ibsalut.es) es imprescindible estar empadronado en Balears, recuerda la conselleria de Salud, que destaca que estos usuarios podrán seleccionar una citación para los próximos días y hasta el próximo martes. Así, la conselleria amplía el rango de edad de quienes podían pedir la cita a traves de internet, opción prevista hasta ahora para los nacidos entre 1956 y 1960.

Los que residen en Ibiza acudirán al Recinto Ferial y a quienes viven en Formentera se les vacunará en el hospital de la isla.