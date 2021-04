La investigación de la Oficina Anticorrupción dirigida por Jaume Far para esclarecer qué cargos del Govern se han vacunado de la covid ha llevado al Govern autonómico a decidir publicar el estado de vacunación de todos sus cargos en el portal de Transparencia. Ayer solo se publicaron los miembros del Consell de Govern (consellers, vicepresidente y presidenta) y en los próximos días vendrán los directores generales y asesores.

Después de que el órgano de fiscalización reclamara la información de 1.800 cargos, desde la presidenta Armengol hasta el último concejal de pueblo de Balears, el Ejecutivo anunció ayer la publicación del estado de vacunación de todos sus miembros, empezando por la presidenta del Govern, Francina Armengol, y todos sus consellers. Según adelantó el Govern en un comunicado, por ahora solo ha sido vacunado por entrar en el grupo de edad el vicepresidente y conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes.

En la nota difundida ayer a mediodía, el Govern detalló que colgará en el portal de Transparencia sobre cada uno de sus cargos si han recibido alguna dosis, la fecha en la que lo hicieron y el grupo al que pertenecen por el que se les vacunó.

Jaume Far recuerda que pidieron todos los cargos públicos y que tienen hasta el martes para enviarle los listados

De momento, se publicará esta información de la presidenta y sus consellers, de los cuales sólo Yllanes ha sido vacunado. La información sobre la vacunación del resto de cargos se irá publicando en los próximos días. En estos momentos se están recogiendo las autorizaciones para ello.

Hay que recordar, tal y como adelantó este diario, que el Ejecutivo ha pedido el consentimiento de todos sus cargos para difundir si están vacunados o no. Todo ello en aras de la protección de la intimidad.

Hasta el martes

Jaume Far estaba en el Parlament cuando se conoció esta publicación. «No conozco la información, pero lo que nosotros pedimos fue la relación de todos los cargos públicos de Balears que tiene el Ib-Salut, no solo los miembros del Govern», aseguró el director de la Oficina Anticorrupción. Far recordó que tienen hasta el martes para presentar los listados.

Con esta medida de publicar los cargos vacunados, el Govern reacciona al cerco de la investigación de Anticorrupción iniciada por su director, Jaume Far, a raíz de la polémica vacunación de seis altos cargos que se inmunizaron el primer día que comenzó la campaña en la residencia dels Oms con la llegada de las primeras dosis de Pfizer, el pasado 27 de diciembre. Aquello desembocó en la salida como coordinador de la campaña del alto cargo de Salud, Carlos Villafáfila, entre duras críticas de los socios del PSOE en el Pacto, Podemos y Més.

Fuerte presión sobre el Govern

En los últimos días, a raíz de la petición de Far para conocer el estado de la vacunación de los miembros del Govern, la oposición había aumentado la presión. El martes, el portavoz del PP, Biel Company, alertó a la presidenta que al no facilitar esa información estaba alimentando rumores. La semana anterior los populares ya preguntaron a la consellera de Salud, Patricia Gómez, si la propia presidenta se había vacunado. Con la publicación de la información, el Govern sale al paso y asegura que solo está vacunado el vicepresidente Yllanes, tal y como anunció él mismo, tras recibir la semana pasada la primera dosis al formar parte del grupo de edad a vacunar, con sus 61 años.

«La presidenta, Francina Armengol, así como el resto de consellers no han sido vacunados de momento y lo harán cuando les corresponda por grupo de edad, como el resto de ciudadanos», aseguró ayer el Govern.