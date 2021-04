El Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa ha organitzat diverses activitats per commemorar el divendres 23 d’abril la diada de Sant Jordi. Així, el mateix dia 23 a les 12 hores a la Sala de Plens, es farà l’entrega dels Premis Sant Jordi 2021 als guanyadors i les guanyadores d’enguany, dins d’aquest mateix acte es presentarà el llibre que recull els darrers cinc anys i que té el títol Premis Sant Jordi de Literatura, 2016-2020. A més, als centres educatius i biblioteques de l’illa d’Eivissa s’han repartit lots dels punts de llibre premiats en les edicions de 2019 i 2020. S’han imprès 2.000 punts dels nou models que han estat premiats i que també es repartiran a les parades que s’habilitaran durant tot el dia al passeig de Vara de Rey a Vila. A la Biblioteca Insular, es centrarà l’activitat a les xarxes socials mostrant i promocionant obres que són novetat a la biblioteca, amb especial esment en novetats d'autoria pitiüsa i/o publicades per editorials de la nostra illa: les lectures de proximitat. Com són Flors 101 flores d'Eivissa i Formentera de Joan Costa i Cristina Amanda Tur.; Sant Joan de Labritja: un municipi d'Eivissa, 1900-1936 de Felip Cirer Costa. Miquel Costa; Covid-19: dietari d'un confinament de Bernat Joan i Marí; Carnatge: l'últim Nibelung de Vicent Ferrer Mayans; Parlem de falutxos, balandres i pailebots: un petit repàs d'una època no massa llinyana de Xico Castelló Ferrer; El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet amb introducció i edició de Víctor Pàmies i Isidor Marí; Paneta tigre d’Eva Tur; Libro de campo de las plantas silvestres de Ibiza y Formentera: características, propiedades y usos populares de Josep Colonques i Les joies del nostre patrimoni natural. XIX Jornades de Cultura Popular de les Illes Pitiüses de diversos autors.

Totes aquestes obres i moltes altres s'aniran mostrant al públic a través de les xarxes socials de la biblioteca:

A més, hi haurà activitats de dinamització dels béns patrimonials als centres d'interpretació i museus del Consell d’Eivissa, com són el Centre d'Interpretació de sa Capelleta els propers dies 23 de 17.00 a 20.00h, i 24 i 25 d'abril de 10.30 a 13.30h, al públic en general i a grups concertats en particular i al Museu Etnogràfic d’Eivissa can Ros, els dies 23 i 24 de 10.00 a 14.00 h, i de 17.30 a 20.00h, 25 d'abril de 11.00 a 13.30 h, s’exposaran les publicacions dels catàlegs amb les exposicions temporals que s’han dut a terme al Museu i també s’obsequiarà a les famílies que vinguin amb infants d’un lot per a poder pintar a casa.