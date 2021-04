PARAULES DINS LA TERRA

-A Sa Nostra Sala, al carrer Aragó d’Eivissa, podeu gaudir de la mostra ‘’Paraules dins la Terra’, una retrospectiva dels 50 anys com a ceramista d’Antoni Ribas Costa, Toniet. Un recull de les seues obres més característiques que fan un repàs de la seua trajectoria com a artista i com a docent.

La mostra es pot visitar de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i de 17:30 a 20 hores. Els dissabtes de 10 a 14 hores.

DE LA MAR CAP A LA MAR

-Al canal de Youtube de la Federació de Colles de Ball de les Pitiüses podeu gaudir de totes les conferències que s’han enregistrat amb motiu de les XX Jornades de Cultura Popular de les Pitiüses per seguir en línea: un total de vuit conferències amb Manu san Felix, Flor d’Agnollo, Antoni Tur Serra, Sendic, o Antonio Box, que es centren en el tema de les jornades: ‘De la mar cap a la mar’.