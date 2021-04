Cero contagios de coronavirus en Ibiza. Y cero contagios de coronavirus en Formentera. El laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses no ha detectado ningún nuevo contagio de covid en las Pitiusas en las últimas 24 horas, una situación que no se producía, en día laborable, desde hace un mes y medio, el pasado 5 de marzo. Han sido muy escasas estas jornadas en los últimos meses. Los días en los que no se han confirmado positivos son contados: 19 de octubre y 28 y 14 de septiembre. Esto y las ocho altas que han dado los médicos (cuatro a pacientes ingresados y otros cuatro a pacientes leves de Formentera) dejan los casos activos de covid en las Pitiusas en 111, siete menos que ayer y la cifra más baja desde hace ocho días, según el histórico de la conselleria balear de Salud.

Además, el número de pacientes covid hospitalizados también se ha reducido de forma considerable en la última jornada, un 23,5%, al pasar de los 17 que se registraban ayer a los doce de hoy. Eso sí, en unidades de críticos sigue habiendo los mismos ingresados: cinco. El Hospital Can Misses acoge a doce de estos pacientes: ocho en planta, donde vuelve a haber enfermos en aislamiento, es decir, positivos, y cuatro en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), todos ellos atendidos por las secuelas que les ha dejado el virus, del que ya han dado negativo. A éstos hay que sumar el enfermo de coronavirus que se encuentra ingresado en la unidad de críticos de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

En sus casas, en estado leve o asintomático, están 98 personas: 92 en Ibiza y seis en Formentera. El número de profesionales sanitarios en vigilancia por la sospecha de que se han contagiado ha vuelto a subir y son dos.