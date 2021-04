Todos los pacientes covid de la UCI de Can Misses han negativizado el virus

En estos momentos no hay ningún paciente contagiado de coronavirus en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses, según explicó ayer un portavoz del centro. Esto no significa, sin embargo, que esté libre de pacientes covid. Quedan cuatro ingresados en la unidad que, si bien han negativizado el virus, aún se encuentran en estado crítico debido al daño que les ha causado el coronavirus.