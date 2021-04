La Presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, confía en salvar la temporada turística de este verano, pero para ello urge a articular cuanto antes una Estrategia común de movilidad a nivel europeo. La dirigente ha participado hoy en un encuentro organizado por Levante-EMV donde ha coincidido con el presidente Ximo Puig (también presente) en la necesidad de llevar a cabo una de escalada prudente para garantizar que pueda llegarse al verano con una incidencia aceptable del virus.

Armengol ha puesto sus esperanzas en que se cumpla el objetivo de tener en junio entre un 30 y un 40% de la población vacunada. "Si que podemos tener una campaña turística porque cuando se vacune a los más vulnerables tendremos una escena muy diferente y el sistema sanitario menos tensionado", ha asegurado la presidenta balear, que ha incidido en la importancia de conseguir que salgan adelante el certificado europeo movilidad y los corredores turísticos seguros. "No será como la temporada del 19, pero vamos a ir saliendo de este túnel", ha indicado.

Armengol y Puig también han compartido la necesidad de afianzar lazos en común entre las comunidades del eje mediterráneo ante los muchos problemas compartidos, como el de la financiación. También para hacer frente al centralismo. "España no es Madrid y muchas veces eso se olvida. A veces se toman decisiones tomando como referencia solo Madrid", ha indicado Armengol, que ha echado en falta un "mayor entendimiento" para que se entiendan las peculiaridades de cada territorio". "Cuando se toman decisiones desde el centro pensando en centro nos estamos equivocando de estrategia. No es normal que no haya una concepción radial en España", ha remachado la presidenta.