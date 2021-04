Jubilados de Ibiza: «No podemos admitir que retrasen la edad de jubilación hasta los 67 años»

Entre las personas que acudieron a esta protesta en el parque de la Paz se encontraba Milagros Carreño, presidenta de la Asociación de Kellys en Eivissa y Formentera. «No podemos consentir lo que está pretendiendo el señor José Luis Escrivá [ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones], sencillamente porque es imposible», dijo en referencia a la propuesta de incentivar el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años.

«En según qué tipos de trabajo sí se puede jubilar uno a los 67, pero para albañiles, pintores o camareras de piso es imposible»

«En según qué tipos de trabajo sí se puede uno jubilar a los 67 años, pero albañiles, pintores, camareras de piso... Es decir, los de abajo, no podemos llegar a esa edad trabajando, es completamente imposible, y no podemos permitirlo, tenemos que luchar para evitar que suban la edad de jubilación en estos trabajos», remarcó. «Si te jubilas antes te penalizan, y el ministro quiere incentivar que te jubiles más tarde», recordó Carreño en referencia al reciente anuncio de Escrivá de promover el retraso de la jubilación a los 67 años con bonus de hasta 12.000 euros. Carreño tiene 55 años y lleva 30 trabajando como camarera de pisos. Está muy afectada tanto física como psicológicamente: «Este trabajo te mata, nos duelo todo, la cintura, la rodilla, las cervicales destrozadas, los hombros...». Carreño considera que para trabajos tan duros como el suyo lo pertinente es adelantar la edad de jubilación, no retrasarla.