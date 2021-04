En el Govern y en el PSIB-PSOE no están muy satisfechos con las investigaciones de la Oficina de Lucha contra la Corrupción. El grupo parlamentario socialista intentó provocar que el Parlament adoptara un acuerdo reprobando al organismo que dirige Jaume Far. Fue en la comisión de Hacienda de principios de marzo donde presentaron una resolución, a raíz de un informe de la Sindicatura que había detectado irregularidades en la contratación de Anticorrupción.

La propuesta de resolución socialista se armó cuando Far ya se disponía a investigar la presunta vacunación irregular de cargos del IB-Salut y el Consell de Mallorca el primer día que llegaron las vacunas.

No obstante, al final eliminaron este polémico punto de la iniciativa, a instancias de sus socios de Podemos y Més así como de otros grupos de la oposición que se negaron a apoyar la reprobación parlamentaria de Far y su equipo. La propuesta del PSOE incluía a sus socios de Govern, pero estaba impulsada desde el grupo socialista. De hecho, el nombre del PSIB es el que aparece primero en el documento que acompaña estas líneas, como siempre ocurre en resoluciones conjuntas del Parlament que al autor lo colocan en primer lugar. El intento de reprobación de la Oficina Anticorrupción debía ser debatida en la comisión de Hacienda del día 9 de marzo, unas semanas después de que Jaume Far enviara un informe al Parlament donde se declaraba competente para investigar la presunta vacunación irregular de cargos públicos. De igual modo, solo unos días antes, el PP había presentado una denuncia ante la Oficina Anticorrupción para que se investigara la vacunación de los altos cargos. En concreto, los populares registraron su denuncia el día 4 de marzo. Desde el PSIB-PSOE desvinculan la investigación de las vacunas de Anticorrupción con el intento de reprobación, pero también es cierto que ambas iniciativas coinciden en el tiempo.

Al final la resolución que se acordó fue pedir explicaciones a la Oficina Anticorrupción por las presuntas irregularidades detectadas por la Sindicatura de Comptes y exigir la comparecencia parlamentaria de su director, Jaume Far, que tendrá lugar el próximo miércoles. Una comparecencia que se presume tensa ante la batalla que se ha desencadenado entre el Govern, Anticorrupción y la Abogacía de la Comunitat.

Sobre estas líneas el documento impulsado por el PSIB que quería reprobar a Anticorrupción en su punto número 1 y, al final, se eliminó.

Observatorio para fomentar la transparencia

El Observatorio Ciudadano en favor de la Ética, la Transparencia y la Integridad Pública se constituyó ayer en la sede del Parlament balear. Se trata de un organismo impulsado por la Oficina de Lucha contra la Corrupción que vigilará las políticas de las diferentes administraciones públicas, desde las autonómicas a las locales, en materia de transparencia en su gestión y la participación ciudadana. El director de la Oficina de Lucha contra la Corrupción, Jaume Far, apuntó durante el acto de constitución del Observatorio Ciudadano en favor de la Ética que «el objetivo es tolerancia cero contra la corrupción».