Ibiza y Formentera superan la tercera ola con una caída de casos y de hospitalizados

Las Pitiusas dejan, definitivamente, atrás la tercera ola de la pandemia de coronavirus. Además, lo hacen sin que, por el momento, y está a punto de pasar el plazo de riesgo, se vea un efecto rebote provocado por la movilidad y las reuniones sociales y familiares durante la Semana Santa.

En este momento, el número de hospitalizados por coronavirus (tanto con el contagio activo como por las secuelas que éste les ha dejado) es el más bajo registrado en las Pitiusas desde hace tres meses y medio. En concreto, desde finales de diciembre, antes del incremento descontrolado de la tercera ola. Según la última actualización de la conselleria balear de Salud, hay 17 pacientes covid ingresados, apenas cuatro más de los que había el 29 de diciembre y uno menos que el penúltimo día de 2020. En ese momento, sin embargo, el número de casos activos era muy superior al actual, más de tres veces más: 382, cuando ahora, tras una jornada con seis nuevos positivos (cinco en Ibiza y uno en Formentera) y nueve altas, son 117. Esta cifra es algo más baja que el día anterior, cuando se registraban 120 casos activos.

En las últimas 24 horas no sólo se redujeron los casos activos, también lo hicieron los hospitalizados en general (de 18 a 17) y los de las unidades de críticos en concreto (de seis a cinco). El Hospital Can Misses cuenta con quince ingresados por coronavirus: once en planta y cuatro en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Otros dos enfermos de covid están en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, uno en planta y otro en la zona de críticos.

A éstos hay que sumar las cien personas que se encuentran en estado leve o asintomático en sus casas, de las que 87 están en Ibiza y trece en Formentera. Esta última es la cifra más alta registrada en la isla desde el 20 de febrero. Al igual que ocurre con los casos en Formentera, los sanitarios en vigilancia siguen aumentando. Son cuatro, dos más que en los últimos días aunque de momento sigue sin haber ninguno de estos profesionales con un positivo confirmado.

Incidencias

Ibiza se mantiene como la segunda isla de Baleares después de Menorca con la incidencia más baja de covid a 14 días (41,2 casos por cien mil habitantes). Sin embargo a siete días (22,3) únicamente la supera Mallorca (31,7), todas las demás cuentan con indicadores más reducidos. De hecho, las tasas de la isla de Ibiza ya no están tan alejadas de la media balear como hace un par de semanas.

Por municipios, Vila sigue siendo el único que supera los 50 casos por cien mil habitantes a 14 días (56,2), cifra un poco más alta que el día anterior aunque más baja que tres días antes. La incidencia a siete días, sin embargo, sigue cayendo en el municipio. En Sant Antoni, en cambio, siguen subiendo las dos, que se sitúan en 26,6 casos a una semana y 38 a dos mientras que en Sant Josep no se produjo ningún cambio. Sant Joan es el municipio con los indicadores más bajos (0 y 15,6 casos). Formentera, por su parte, registró un incremento de la tasa a 14 días (de 57,8 a 66,1) y ningún movimiento en la de a siete: 16,5.

Salud prevé vacunar a 800 personas al día

La conselleria balear de Salud prevé vacunar a unas 800 personas al día este fin de semana para lo que se abrirá una línea más de administración en el Recinto Ferial. Así, habrá cuatro: una para AstraZeneca (220 personas previstas de entre 67 y 69 años), una para Moderna (220 citados) y dos para Pfizer (360). Por estas tres últimas pasarán usuarios de entre 70 y 73 años. Ayer estaba previsto vacunar a mil personas, según Salud, que recuerda que las personas nacidas en 1956 pueden pedir cita para la vacuna a través de internet: citavacunacovid.ibsalut.es.