Diez mujeres han empezado ya la micropigmentación en Can Misses

Diez mujeres con una reconstrucción de mama tras una mastectomía han comenzado ya en el Hospital Can Misses el tratamiento de micropigmentación de pezón y areola, informó ayer la dirección del centro, que recordó que, hasta ahora, estas pacientes debían trasladarse a Mallorca. Allí, en el servicio de Cirugía Plástica del Hospital Son Espases, se ha formado Marta Bombardó Soria, la enfermera que se ocupa de esta técnica en Can Misses, que se ha implantado hace apenas unas semanas. Además de estas diez hay otras tres mujeres que comenzarán el tratamiento en breve. Nueve de ellas las ha derivado directamente a este servicio la responsable del servicio de Cirugía Plástica y Reparadora de Can Misses, Ainhoa Placer.

Bombardó atiende la consulta, ubicada en la zona B del hospital, dos o tres viernes de cada mes. El tratamiento, que es semipermanente, consta de dos o tres sesiones de aproximadamente una hora en las que, siguiendo una técnica similar a la del tatuaje, se colorea y dibuja el pezón y la areola a las mujeres que lo han perdido, por completo o en parte, en la operación. El número de sesiones varía en función de la intervención que haya sufrido la paciente así como de si hay que aplicar la micropigmentación en uno o los dos pechos y también de cómo absorbe la piel a los pigmentos. En ocasiones hay que dibujar por completo esta zona, aplicando efectos que den la sensación de tres dimensiones, mientras que en otras hay que corregir asimetrías que han quedado tras la neoplasia, señalan.

«El objetivo es conseguir un efecto natural que se asemeje a la areola contralateral o las areolas que tenía antes de ser intervenida», insiste la dirección del centro público, que detalla que al ser semipermanente hay que hacer un retoque de la micropigmentación pasados unos años. El servicio se ofrece todo el año, aunque en caso de que se realice en los meses de verano hay que ser especialmente cuidadosos con el sol y los chapuzones.