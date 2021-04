El PSOE de Sant Antoni insta a los socios del PP a cambiar ya el gobierno

En el pleno extraordinario celebrado ayer a petición de PSOE-Reinicia para tratar la construcción ilegal de la casa y la piscina del exconcejal del PP, el edil socialista Antonio Lorenzo invitó a PxE, Ciudadanos, y también a Unidas Podemos, «a comenzar un diálogo responsable para que Sant Antoni pueda tener un gobierno serio del que los ciudadanos se puedan sentir orgullosos».

Lorenzo calificó de «bochornoso» que «los concejales de PxE y Ciudadanos se sienten al lado de un alcalde que ha declarado lo que ha declarado», en referencia a la negativa inicial a forzar la dimisión de Cardona porque, tal como justificó en declaraciones a Diario de Ibiza, construyó la piscina sin licencia cuando era concejal en la oposición y no con la responsabilidad de gobernar. La construcción de la vivienda sin permiso, a partir de un almacén agrícola, se hizo antes de que el concejal dimisionario entrara en el Ayuntamiento en 2011.

«Sentimos vergüenza de usted [del alcalde] porque encubre y alienta que se cometan infracciones urbanísticas», dijo Lorenzo, que recordó que el departamento de Urbanismo «va peor que nunca». «Es un barco a la deriva por la falta de liderazgo», agregó.

Para animar a los socios de gobierno del PP a negociar ya una moción de censura, Antonio Lorenzo recordó al concejal de Ciudadanos, José Ramón Martín, que al principio de este mandato dijo que entraba en el Ayuntamiento para «regenerar la política», y a Joan Torres, de PxE, que tras la firma del pacto de centro derecha justificó que «Marcos Serra no representaba el viejo PP».

«El PP de siempre»

En este sentido, el concejal de PSOE-Reinicia destacó que «el alcalde ha perdido toda la credibilidad» y que, «como garante de la legalidad en el municipio, no puede seguir sentado en la silla que ocupa». «Representa las políticas del PP de siempre. Son caras nuevas con los vicios de siempre».

Tras el pleno, el concejal de PxE aseguró, en declaraciones a los medios de comunicación, que está dispuesto a hablar con el PSOE «de lo que sea». Torres recordó que, tal como avanzó este diario, en julio, coincidiendo con el ecuador de este mandato, su partido celebrará una convención para analizar la gestión de gobierno y el futuro del pacto. «Estoy dispuesto a lo que tenga que pasar», aseguró Torres, al tiempo que señaló que la dimisión de Cardona «no afecta» nada a los planes previstos por su partido.

El edil de Ciudadanos dijo que la agrupación de Sant Antoni de su partido está dispuesta a hablar con PSOE-Reinicia, pero, a diferencia de Torres, puntualizó que no tiene «ninguna intención de cambiar el gobierno». «No es lo que toca en este momento», dijo.

Hay que tener en cuenta que basta que el partido de Joan Torres decidiera pactar con PSOE y Unidas Podemos, que sumarían mayoría con 11 concejales, para precipitar la caída de Serra y recuperar el gobierno de centro izquierda del pasado mandato.

Durante el pleno, el alcalde insistió en que su actuación ha sido «ejemplar» y que, además de que en una semana el concejal dimitió, desde «el primer momento» avanzó que se le abriría un expediente de disciplina, «como a cualquier otro ciudadano».

Acto seguido, Serra atacó al PSOE, al que echó en cara que en el pasado mandato no forzase la dimisión de la entonces concejala de Gobernación Aída Alcaraz después de que esta fuera imputada tras la denuncia de acoso laboral por parte del jefe de la Policía Local (próximamente habrá juicio). «No vengan a dar lecciones, tienen la cara de hormigón», subrayó el alcalde, que también recuperó de la memoria que el secretario general de la Federación Socialista de Ibiza, Josep Marí Ribas, cometió una ilegalidad urbanística cuando era conseller insular de Territorio (1999-2003) «y nunca dimitió».

La renuncia de Cardona

Serra aprovechó el pleno extraordinario para incluir la renuncia de edil de Cardona, del que destacó «su buen trabajo» en el Ayuntamiento y le agradeció también «su confianza» al haber formado parte de su lista electoral.

El portavoz de Unidas Podemos, Fernando Gómez, destacó que «no es verdad» que el alcalde forzara la dimisión de Cardona «en cinco días» porque, tal y como reconoció en una entrevista con este diario, «lo conocía desde hacía varias semanas».

Marcos Serra respondió que entonces, cuando la oposición pidió el expediente, supo del intento frustrado de la legalización de la casa, pero no que había construido una piscina ilegal.

Cs: «[El PSOE] lo tuvo a huevo y no hizo nada»

El segundo teniente de alcalde, José Ramón Martín, cuestionó en el pleno por qué el anterior gobierno de la izquierda no abrió un expediente de disciplina urbanística en contra de lo que señalaban los informes técnicos. Se refirió, tal como avanzó este diario, al informe de la entonces arquitecta municipal, de diciembre de 2015, en el que indicaba que las obras de ampliación de la casa ilegal de Xico Cardona para construir un garaje, vestíbulo y baño no habían prescrito, por lo que procedía «iniciar expediente de disciplina urbanística». «¿Por qué no actuaron entonces? ¿Qué comentaban ustedes en las juntas de gobierno sobre las ilegalidades de un concejal? Querría ver los vídeos. Lo tuvieron a huevo y no hicieron nada», echó en cara al PSOE el concejal de Ciudadanos.

La concejala de PSOE-Reinicia Cristina Ribas, que fue responsable de Urbanismo en el pasado mandato durante más de un año, explicó que, en cumplimiento de la normativa, no se podía abrir dicho expediente de restablecimiento de la legalidad hasta que se resolviera el recurso de reposición que presentó Cardona contra la negativa a la legalización de su casa, lo cual se produjo en marzo de 2019, a dos meses de las elecciones municipales.

«No le quisimos dar un trato diferente al de cualquier otro ciudadano y, por ello, no íbamos a acelerar su tramitación. Optamos por esperar a que se hiciera cuando le tocara el turno, como cualquier otro expediente», dijo Ribas, al tiempo que apuntó que el nuevo gobierno de centro derecha debería haberlo hecho. Por eso, destacó, el grupo PSOE-Reinicia solicitó hace unos meses al equipo de gobierno este expediente y los asociados para comprobar si se había tramitado lo que en su día pidió la arquitecta municipal.

Ribas también dijo que, desde la aprobación de la Ley de Urbanismo de Balears en 2017, las infracciones en suelo rústico, como en este caso, «no prescriben nunca». El alcalde, Marcos Serra, consideró, en cambio, que «sí ha prescrito», aunque puntualizó: «No quiero equivocarme. Se hará lo que digan los técnicos». Aparte, está el expediente de disciplina ya anunciado por la construcción posterior de la piscina ilegal.