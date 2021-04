La Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera considera una «lástima» que las ayudas directas del Estado para pymes y autónomos no estén todavía circulando, aunque son los tiempos que la patronal manejaba desde el principio. Hace justo un mes la presidenta del Govern, Francina Armengol, presentó en las Pitiusas esas nuevas ayudas directas, que en el caso de Ibiza podían suponer unos 144,7 millones de euros.

Esa cantidad podría beneficiar a unos 6.458 autónomos y empresas de la Isla, según anunció la presidenta. Asimismo, anticipó que más de 38.000 trabajadores de estas empresas, una masa salarial «muy importante» de Ibiza, podrían verse beneficiados por las partidas.

El presidente de la patronal, Alfonso Rojo, señaló ayer que «teóricamente» se está en el plazo, «casi al límite», para que el Gobierno central transfiera ese dinero a las Comunidades Autónomas. «No sabemos nada», dijo. Según Rojo, como dirigente empresarial no le genera inquietud que las partidas todavía no se hayan transferido puesto que conocía los plazos, pero, escuchando a los empresarios de las Pitiusas, «nos genera mucha tristeza que ese dinero todavía no esté en las cuentas corrientes de las empresas para poder hacer frente a los pagos pendientes».

El anuncio de Sánchez

Sobre los anuncios realizados el martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como destinar 3.400 millones de euros al sector del turismo o impulsar hasta 20 inversiones en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Rojo señaló que se trata de planes «muy a futuro», que todavía están por definir. «Nosotros lo que necesitamos saber es si en el mes de junio vamos a poder iniciar una campaña turística con normalidad», puntualizó.

Al igual que la Federación de la Pequeña y la Mediana Empresa de Mallorca (Pimem), la patronal pitiusa considera que abordar ahora el tema de la edad de jubilación no es algo que deban debatir en estos momentos porque «ahora mismo, no tenemos las miras puestas en estas cosas».

Según reconoció también el presidente de la Pimeef, muchos empresarios le están transmitiendo sus temores de que la próxima temporada será peor que la de 2020. En este sentido, Rojo manifestó que estas previsiones «pueden ser fruto del desánimo», reiterando que no quiere «vender humo» pero que, según sus expectativas, la temporada será «mejor, porque también jugamos a favor de que la gente esté cada vez más vacunada». Aún así, volvió a exigir una «vacunación masiva, que no está llegando».

La patronal también recordó que habían solicitado «prioridad» en la vacunación para las Islas, recordando que el turismo es la principal industria y que la temporada puede finalizar en cualquier momento si la población no está vacunada.

Según Rojo, los destinos turísticos deben ser rescatados y una de las maneras es agilizar el proceso de vacunación para ser un destino seguro y seguir generando riqueza, también para el resto del Estado.

La patronal pide a los ayuntamientos que ordenen los polígonos

Reclaman soluciones urgentes y consensuadas para el suelo industrial de la isla

Redacción. Ibiza

Los representantes de Pimeef han concluido la ronda de reuniones con los diferentes ayuntamientos de la isla para analizar la ordenación y situación del suelo industrial en todos y cada uno de los municipios. En estas reuniones han manifestado la necesidad de ordenar los polígonos industriales, para lo que piden soluciones «indemorables» y «consensuadas»

«Algunas de las medidas a impulsar para la ordenación del suelo industrial en la isla de Eivissa, requieren del amparo de un planeamiento urbanístico a través del cual se establezca un modelo de ordenación del suelo acorde a las características y necesidades actuales de la isla», señalaron ayer desde Pimeef a través de una nota.

La ordenación permitiría reducir el uso industrial sobre suelo rústico y urbano y la especialización de las zonas industriales, como por ejemplo, la creación de un centro logístico «tan necesario para el sector transporte».

«Se requieren herramientas legales para regularizar zonas industriales existentes y dotarlas de las infraestructuras necesarias. De igual manera, es necesario realizar inversiones en proyectos de mejora en las zonas industriales más maduras y permitir las ampliaciones necesarias en los polígonos existentes», aseguraron

Una vez celebradas las reuniones con los equipos de gobierno de los cinco Ayuntamientos para analizar la situación en cada municipio y siguiendo la hoja de ruta marcada, Pimeef tiene previsto exponer las conclusiones resultantes ante el Consell de Alcaldes.