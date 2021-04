Diana Bustamente reúne en su última muestra individual, ‘Illa pintada’, casi una treintena de obras de vistoso colorido realizadas entre mediados de 2020 y principios de 2021 en las que retrata, además de paisajes, motivos folclóricos y vegetales. La exposición, que abre sus puertas mañana a las 19.30 horas en la sala de Can Jeroni, en Sant Josep, se podrá visitar hasta el próximo 9 de mayo.

El paisaje y las iglesias josepines tienen un protagonismo especial en la ‘Illa pintada’, la nueva muestra individual de Diana Bustamante que abrirá sus puertas al público mañana a las 19.30 horas en la sala de exposiciones de Can Jeroni, en Sant Josep. La artista ibicenca ha querido rendir un pequeño «homenaje» al entorno en el que se lleva a cabo la muestra con obras como la que ilustra el cartel, una vista de Es Vedrà y otros tres cuadros inspirados en las iglesias de Sant Josep, Sant Jordi y Sant Agustí. No solo este municipio tiene espacio en ‘Illa pintada’, «una muestra resumen», como la define la propia autora, que reúne las dos líneas de trabajo de Bustamante, el paisaje y el folclore. La pintora de Santa Eulària plasma con vistosos colores y con su particular estilo, a caballo entre la figuración y la abstracción, sus propias interpretaciones de lugares emblemáticos de Ibiza como Dalt Vila. La exposición tiene, además, una parte etnográfica con varios cuadros en los que Bustamante retrata parejas de payeses. Los motivos vegetales inspiran también a la artista: hay una serie dedicada a los frutos de la higuera.

La artista ibicenca retrata con vistosos colores lugares emblemáticos como es Vedrà e iglesias como la de Sant Josep

El acrílico y el collage dominan la ‘Illa pintada’, que reúne, además de pinturas sobre madera y tela, cinco serigrafías de temática etnográfica y mediterránea, tres de ellas a dos tintas y otras dos, en blanco y negro «iluminadas con papel japonés». En total son 28 obras creadas entre mediados de 2020 y principios de 2021.

El público podrá acceder al catálogo virtual de la muestra en la sala de exposiciones a través de un código QR.

‘Illa pintada’ se podrá visitar hasta el 9 de mayo de martes a domingo de 11 a 13.30 horas y por las tardes de martes a sábado de 18.30 a 21.00 horas. El aforo está limitado a doce personas. La artista ibicenca estará en la sala previa concertación de cita a través del email info@dianabustamante.es.

La muestra individual anterior de Diana Bustamante, ‘Des de la mar’, que se pudo ver en Sa Nostra Sala del Consell de Ibiza entre agosto y septiembre del año pasado, ha viajado itinerante por todo el levante español, recalando en las diversas lonjas de cultura de la Fundació Baleària, y en mayo se acercará a las costas gallegas de Camariñas y a su Museo Man, en la localidad de Camelle.