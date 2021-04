El presidente del PP Balears, Biel Company, ha manifestado esta mañana en el transcurso de una visita realizada a la barriada palmesana de Pere Garau a su mercado que no pone "la mano en el fuego" de que la presidenta del Govern, Francina Armengol, o alguno de sus consellers o conselleras "no se hayan vacunado irregularmente".

El dirigente conservador ha manifestado, no obstante, "no tener constancia" de que algún miembro del Ejecutivo autonómico se haya vacunado, "pero tampoco tengo constancia de lo contrario". Por ello, y teniendo en cuenta la experiencia del Hat Bar, en la que según Armengol no se actuó con transparencia, no se puede pronunciar en un sentido o en otro.

En su opinión, tanto la presidenta del Govern como sus consellers deberían "haber salido a decir si se han vacunado o no" con el fin de "cortar de raíz las murmuraciones" existentes en este sentido por su negativa a dar información a la oficina Anticorrupción y si hay alguno que haya recibido la vacuna de forma irregular o ante de que le toque "que lo diga y asuma sus responsabilidades" que, tal como ha recodado, en otros casos similares ha supuesto la dimisión o destitución de sus cargos. En el caso de que alguno se haya vacunado por razones que se consideren objetivas, "que las expliquen y lo podremos valorar".