Solvia cede y llama a una de las vecinas de Cala de Bou para venderle el piso

Gracias a las protestas que llevan a cabo cada semana frente al Banco Sabadell las vecinas de la calle Lugo de Cala de Bou que viven bajo la amenaza de desahucio, una de ellas ha recibido una llamada de Solvia, la antigua sociedad inmobiliaria del banco, para que pueda ejercer su derecho a compra sobre el apartamento en el que reside en régimen de alquiler desde 2016. «Llevamos intentando comprar el apartamento desde 2019», explicó ayer esta vecina.

Once de las familias de la calle Lugo de Cala de Bou reclaman al banco, al que acusan de vender los pisos al fondo Promontoria Coliseum con ellos dentro, un interlocutor con el que poder abordar su situación y reclamar su derecho a compra. «Se supone que Solvia nos representa frente a Promontoria Coliseum, así que ya nos han enviado la documentación para poder comprar el piso», dijo la vecina. No es la primera vez que recibe esta documentación, pero hasta ahora siempre había llegado con errores o incompleta, lo que hacía que, en la práctica, resultara una pérdida de tiempo y que no tuviera ninguna utilidad. «Tras las presiones, Solvia ha enviado ahora la documentación correcta y esta semana tenemos cita para formalizar la compra», señaló la vecina, cuyo contrato acabó el pasado mes de marzo. En 2019, cuando los pisos aún eran del banco, intentó llevar a cabo la compra, pero cuando pasaron a manos del fondo Promontoria Coliseum «ya fue todo muy complicado». «Al final he pasado por el aro, porque del precio de la compra se descontará el 40% del dinero que estos años hemos pagado como alquiler», en lugar del 60%, que según esta vecina sería la cantidad que les correspondería descontar. Por otro lado, una de las vecinas de la calle Lugo informó ayer de que otra de las afectadas del edificio ha recibido «una carta de una gestoría de Mallorca que trabaja para Solvia» en la que se le ofrecen 4.000 euros por marcharse del piso.

Algunas de las personas afectadas, 33 en total, incluidos varios niños, se manifiestan todas las semanas frente a la sede principal del banco

Mientras, las familias continúan con las protestas de cada martes frente a la central del Sabadell en Ibiza, en la avenida de Isidor Macabich. Los afectados son once familias, 33 personas en total, entre ellos nueve menores, algunos de corta edad. Denuncian que sus contratos de alquiler estaban en manos de Solvia, que vendió los pisos con ellos dentro a Promontoria Coliseum Real Estate SL, empresa que se sospecha que está relacionada con Cerverus, un fondo de inversión de Estados Unidos.

Las vecinas cuentan con el apoyo de la concejala de Vivienda de Sant Josep, Guadalupe Nauda (Unidas Podemos), que el mes pasado fue recibida por el responsable de la oficina bancaria junto a una de las afectadas. Poco después, Sogeviso, empresa del Sabadell, se puso en contacto con ella para iniciar una negociación «caso a caso». «Me han pedido el listado de viviendas afectadas y que expliquemos la situación de cada inquilino y sus necesidades, que son la renovación de los contratos de alquiler que estén caducados y que se respete la opción a compra de los que lo tengan derecho a ella y lo deseen», explicó la concejala. «Sogeviso reconoce que hubo irregularidades en la venta, y que cuando compras, compras con las cargas», añadió.

Implicar al Govern

La concejala tiene previsto reunirse con Josep Marí Ribas, que en febrero abandonó la alcaldía de Sant Josep para ser conseller balear de Movilidad y Vivienda. Nauda informará al exalcalde del número de viviendas de la isla que están en manos del fondo Promontoria Coliseum y de la gran cantidad de firmas de apoyo que han recibido las vecinas de la calle Lugo, que a través de www.change.org ya han recopilado más de 65.500 y en papel, durante sus protestas de los martes, varios centenares más .

El dato

Implicar al Govern

Reunión con el conseller balear de Vivienda

La concejala de Sant Josep Guadalupe Nauda tiene previsto reunirse con el conseller balear de Vivienda y exalcalde del municipio, Josep Marí Ribas, para recabar el apoyo del Govern.