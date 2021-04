Arte que nace de la placenta

Arte en el paritorio. Hospital Can Misses.

1 Ainhoa Barbacil, Jennifer Ejarque y Nieve Clara Mateazzi.

2 Estampación con azul de metileno.

3 El matrón José Antonio Rosa estampa una placenta.

4 La mayoría de los órganos dibujan un árbol de la vida. 5 Verde para la placenta de Cleopatra.

6 La colorida obra de arte que se entregó a la familia de Hugo.

7 La residente Laura Artamendi tras pintar.

Hospital Can Misses. Un recuerdo para las familias y una forma de reivindicar la importancia de la placenta. Son los dos objetivos de ‘PlacentArte’, la iniciativa que hace una semana han puesto en marcha en el paritorio de Can Misses y que consiste en, una vez acabado el parto, pintar este órgano y estamparlo en una hoja de acuarela en la que se escribe el nombre del recién nacido.

La de Hugo es un estallido de colores. El cordón, además, dibuja un corazón. La de Eric, azul ultramar, parece un corazón. Y la de Cleopatra, verde esmeralda, se parece mucho al árbol de la vida. Hugo, Eric y Cleopatra han nacido hace pocos días en el Hospital Can Misses. Y los dibujos abstractos que figuran junto a sus nombres en enormes papeles de acuarela son las placentas que durante nueve meses les han mantenido vivos en el vientre de sus madres.

Esta estampación se la llevan a casa como recuerdo del feliz momento las familias que así lo desean, explican Nieve Clara Matteazzi, supervisora de Paritorio de Can Misses, y las matronas Jennifer Ejarque y Ainhoa Barbacil. Una iniciativa que han bautizado como ‘PlacentArte’ y que forma parte de las actuaciones de humanización del parto. «Nace de la imposibilidad de entregar físicamente la placenta, algo que es importante para algunas familias», cuentan. «Así se la podemos entregar simbólicamente», continúan las matronas, que destacan que el proyecto busca, también, reivindicar el papel de la placenta un órgano, señalan, que se considera «un residuo de grado tres, que se incinera». «Tiene un gran poder. Es magia, alquimia. Sin ella no estaríamos vivos», añaden antes de explicar que es el órgano que filtra todo lo que le llega al bebé. «Hay culturas que la veneran», continúan las matronas, que explican que comenzaron a hacer las impresiones de este órgano hace aproximadamente una semana.

El momento artístico llega después del parto, cuando la mamá y el recién nacido ya han salido del paritorio. Entonces se coge la placenta, se seca y se coloca sobre una superficie plana para pintarla. Esto último se puede hacer con témperas o acuarelas, pero también con cualquier otro pigmento que se tenga a mano, como colorante alimentario, yodo, betadine o, incluso, en alguna ocasión han usado azul de metileno que ya no se podía usar en el quirófano. También puede no usarse ningún pigmento y estamparla al natural.

En ocasiones les preguntan a las familias si les gusta algún color. La gran mayoría, hasta el momento, se han mostrado «encantadas» con la propuesta que, aseguran, hacen siempre con todo su cariño. Una vez pintada la placenta, algo para lo que, afirman, no hace falta tener dotes artísticas, se presiona con una hoja de papel de acuarela, capaz de soportar la humedad del proceso. «Tamaño A3, que si no, no cabe», comentan las matronas, que explican que estos blocs es lo único que han tenido que pedirle a la dirección de Can Misses

Junto al dibujo suelen escribir el nombre del bebé, algunos datos (la fecha de nacimiento, el peso...) y, a veces, alguna frase. Si el resultado no les gusta, no pasa nada. Pueden limpiarla, secarla y volver a repetir todo el proceso, comentan Nieve Clara, Jennifer y Ainhoa, que están convencidas que la iniciativa es «pionera» en la sanidad pública de las islas.