Olga Moreno compara las puestas de sol de 'Supervivientes' con las de Ibiza

"Un atardecer así no lo he visto yo ni en Ibiza", afirmó Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores, viendo cómo se ponía el sol en la popular Isla del Pirata Morgan, en Honduras, donde está participando en el reality de Mediaset 'Supervivientes'. La mujer de Antonio David, una de las concursantes que más expectación ha despertado en esta edición, que se emite de forma simultánea a los últimos capítulos del polémico 'Rocio Carrasco: contar la verdad para seguir viva', no pudo evitar acordarse de sus días en la isla pitiusa al ver, por fin, un atardecer en el Caribe. Y es que, según explicó ella misma en la pantalla, hasta ese momento las nubes habían impedido, todos los días, poder contemplar una puesta de sol en condiciones.