El juez decano propone habilitar un espacio para los menores en la sede judicial

Representantes de la Fundación Conciencia y de la plataforma Corazones Inocentes se reunieron ayer con el juez decano de Ibiza, Juan Carlos Torres, para estudiar acciones que mejoren la atención de los menores víctimas de cualquier tipo de violencia como los abusos sexuales. Torres propuso en este encuentro la posibilidad de acondicionar un espacio específico de la nueva sede de los juzgados de Ibiza para poder atender adecuadamente a los niños que acuden a declarar como víctimas o testigos.

El juez decano mostró a las integrantes de estas entidades los tres despachos contiguos que se podrían destinar a este uso. Estas dependencias, destinadas provisionalmente a otras funciones, están en la planta baja, tienen vistas al parque infantil y están ubicadas junto a un acceso secundario en el lateral del edificio, lo que evitaría a los menores tener que entrar a la sede de los juzgados por la puerta principal. Según la propuesta de Torres, una de las estancias se habilitaría como «sala de espera» y las otras dos se convertirían en lo que se conoce como cámara Gesell, una herramienta que permite a los menores víctimas de delitos sexuales declarar una sola vez y hacerlo en un entorno más «amigable». El espacio que se acondicionaría, detalló el magistrado, «estaría compuesto por dos salas anexas separadas por un espejo unidireccional. En una de ellas el menor sería escuchado por el psicólogo o el especialista en un ambiente privado y en la otra sala estarían viendo y escuchando la declaración el juez, el letrado, los abogados y el ministerio fiscal». A estas tres dependencias habría que sumar una cuarta, la Oficina de Asistencia a Víctimas del Delito, que está ubicada en el mismo espacio.

Esta propuesta, como explicó Torres, pretende «proteger a los niños y garantizar su privacidad ahorrándoles desplazamientos innecesarios por el edificio y que tengan que repetir varias veces sus declaraciones ante distintos profesionales, además de evitar la victimización secundaria que supondría para el menor tener que entrar en una sala de vistas». «Si esta herramienta para atender al menor no se consigue ubicar dentro de los juzgados, que yo creo que sí, se deberían plantear otras alternativas fuera», apuntó antes de insistir en que «lo más factible a corto plazo es acondicionar estos espacios», una actuación que se podría llevar a cabo «en dos o tres meses».

Fundación Conciencia se reúne con el Consell. El director insular de Bienestar Social, Santi Marí, se reunirá hoy con Fundación Conciencia y Corazones Inocentes, cuyo correo de contacto es corazonesinocentes@fundacionconciencia.org.

La propuesta del juez decano fue valorada de forma positiva por parte de la Fundación Conciencia. «No es lo ideal, pero, al menos, es un primer paso», afirmó Marisina Marí, presidenta de esta entidad que trabaja contra el maltrato infantil.

La Casa de los niños

Para Fundación Conciencia la solución definitiva sería la creación de la Casa de los Niños, que permitiría centralizar toda la atención a los menores víctimas de cualquier tipo de violencia en un «entorno amigable», como subrayó Alba Pau, también integrante de esta entidad. Esta iniciativa, explicó Marí, la propuso a nivel mundial Save the Children y ya es una realidad en lugares como Tarragona. En el caso de Ibiza las instituciones implicadas ya están estudiando junto a Fundación Conciencia y Corazones Inocentes la posibilidad de contar con este espacio dotado de personal especializado en el que los menores, acompañados de su figura protectora, puedan denunciar su caso, ser valorados y recibir tratamiento.

Otro tema que Fundación Conciencia puso sobre la mesa en la reunión con Juan Carlos Torres es la necesidad de que, «al igual que se priorizan los temas de violencia de género, se dé prioridad absoluta a los casos de menores que sufren cualquier tipo de agresión, ya que de momento no es posible contar con un juzgado específico de menores». «Por desgracia, aunque hay muchos, a los juzgados llegan pocos casos de este tipo así que no sería difícil darles preferencia porque no saturarían ni bloquearían el sistema judicial», señaló Marisina Marí.

«El problema que más afecta a los menores es el hecho de no poder tratarlos en el momento que verbalizan que han sufrido un abuso sexual. Hay que esperar al informe pericial forense y en estos momentos entre la denuncia y que se realiza esta valoración puede pasar un año por eso es importante dar prioridad a estos casos», señaló una de las integrantes de Corazones Inocentes.