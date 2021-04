Cáritas se alía con la música para ayudar a los más necesitados

«Aunque todos los djs y los artistas de la isla estemos parados a causa del covid, la música no se para y aquí estamos para ayudar a la gente de Ibiza y a Cáritas». Así presentó ayer dj Oliver la segunda edición de Beats for Food, un evento solidario que en su primera etapa, en 2017, fue un festival y que ahora, debido a la pandemia, se ha tenido que reconvertir al pequeño formato. La iniciativa se celebrará esta semana, los días 15,16 y 17 de abril, y consistirá en una recogida de alimentos a beneficio de Cáritas Diocesana de Ibiza. El evento se llevará a cabo en Discos Delta gracias a la colaboración de su propietario, Juan Tur, que ha cedido gustoso el espacio de esta tienda mítica para llevar a cabo la actividad que, explicaron los organizadores, no contará con música para evitar aglomeraciones.