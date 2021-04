El Servicio de Salud (IbSalut) del Govern balear pondrá en marcha esta viernes el sistema 'Bitcita' para que los ciudadanos puedan solicitar a través de Internet cita para vacunarse contra el Covid-19, según ha anunciado este lunes la consellera de Salud, Patricia Gómez.

La consellera ha avanzado que el sistema especificará qué edades están incluidas en la estrategia de vacunación en cada momento y rechazará automáticamente las solicitudes de personas que cumplan los requisitos para vacunarse.

El sistema funcionará de forma muy similar a la de las citas para consultas médicas en los centros de salud

No obstante, el sistema de citación mediante llamadas telefónicas desde el IbSalut continuará funcionando simultáneamente.

Gómez ha indicado que el sistema funcionará de forma muy similar a la de las citas para consultas médicas en los centros de salud. El sistema está pensado para poder agilizar la vacunación.

A la franja de edad de 70-79 años, un grupo de 83.209 personas al que se va a vacunar durante esta semana, se les seguirá citando por llamada. También van a comenzar a vacunar a pacientes de hemodiálisis, tanto en centros privados -a los que se desplazará una unidad UVAC- como en los públicos.

También se seguirá vacunando al grupo de 60-69 años, unas 116.000 personas, para las que ya se han administrado 88.000 dosis.

Esta semana está previsto recibir más de 35.000 dosis en Baleares, incluyendo 3.600 de Janssen que podrían llegar el jueves, según los cálculos de la Conselleria, si bien no hay fecha cerrada. Estas dosis "se distribuirán de manera proporcional" entre las diferentes Islas.

No llamar

La consellera ha pedido a la ciudadanía que no llamen a los teléfonos de InfoCovid e InfoVacunas para solicitar cita, y que esperen "porque serán citados". Estos teléfonos deben utilizarse sólo para resolver dudas.

Gómez ha reconocido que, después de que se viralizase el número de teléfono, algunas personas han conseguido cita al comprobar, cuando llamaban, que estaban en el grupo de población incluido en la estrategia. Con todo, ha matizado que podía tratarse de personas que, al ver una llamada perdida o un mensaje, devolvían la llamada.

En este sentido, Salud no puede aclarar si alguna persona ha conseguido cita sin haber sido llamada previamente por el IbSalut, porque "no queda un registro de cuántas veces se ha llamado a cada persona, o si han contestado o no".