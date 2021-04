Baleares recibirá esta semana 35.530 dosis de vacunas contra la covid-19, entre ellas las primeras 3.600 de la farmacéutica Janssen que requiere una sola dosis para conseguir la inmunización, y esta semana la vacunación se centrará en personas de 70 a 79 años y los pacientes de hemodiálisis.

El Govern prevé la llegada a partir del jueves, que será administrada inicialmente al grupo de edad de entre 70 y 79 años, al que se ha empezado ya a vacunar estos días con Pfizer o Moderna.

La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha detallado en una rueda de prensa que hasta el momento se han administrado 220.321 dosis de vacunas en Baleares.

Gómez ha anunciado que el objetivo de esta semana es combinar la vacunación de las personas de 70 a 79 años (un colectivo de 83.209 personas, de las que han recibido la primera dosis 11.592, el 13,9 % del total), y seguir con el llamado grupo 7 que empezó también la semana pasada y que ésta se centrará en vacunar a los pacientes de hemodiálisis.

También prosigue la vacunación de personas de 60 a 69 años, con una población diana son 116.146 personas, de las que han recibido primera dosis 28.538, el 24,5 %, con lo que "hay un amplio margen para seguir vacunando", ha dicho Gómez.

En cuanto a los mayores de 80 años, han recibido la primera dosis 41.700 personas, el 82,25 % del total, y 18.413 ya están inmunizadas con las dos dosis preceptivas, el 36,3 %.

Además se ha acordado que se vacunará a los profesores de los centros de adultos, CEPA son 62 personas, de las que 56 son mayores de 60.

Programa 'Bit-cita'

Gómez ha anunciado que esta semana, previsiblemente el viernes, empezará a funcionar el programa "Bit-cita" para pedir cita de vacunación y escoger día y hora en una página web, por parte de las personas que formen parte de la franja de edad que se esté vacunando en cada momento. El sistema rechazará a quienes no corresponda vacunar todavía, ha detallado Gómez.

La citación en la web se simultaneará con el método actual por el que el Ib-Salut llama por teléfono a los pacientes para darles cita. Gómez ha detallado que hay 30 personas dedicadas únicamente a citar.

"Pedimos que no llamen para pedir cita de vacunación", ha solicitado Gómez.

Rechazo "testimonial"

En cuanto al rechazo a recibir la vacuna, a raíz de los cambios referidos a la de AstraZeneca, Gómez ha dicho que en Baleares es "testimonial". Ha detallado que en la jornada del domingo, hubo 3 personas que no acudieron a la cita en el centro de vacunación de Inca, en el caso de Manacor faltaron 2 y en Son Dureta 16. Ha puntualizado que son personas que no acudieron, lo que no implica necesariamente que rechacen la vacuna.

Gómez ha destacado la importancia de la vacunación, que ya se refleja en datos como la letalidad en las residencias de ancianos, donde en enero se produjeron 30 fallecimientos en Baleares, en febrero 10 y en marzo y abril no se ha registrado ninguno y suman 37 días sin contagios.

Por su parte, el portavoz del Comité de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, ha puesto como ejemplo de los efectos de la vacunación que, en residencias con más del 70% de usuarios vacunados, si hay un caso, se ha decidido que "no es absolutamente preciso un cribado general en toda la residencia, lo que es un cambio importante para los usuarios que no deben ser cuarentenados a la espera del resultado de una prueba".

Arranz ha dicho que un aumento de la vacunación "llevará a cambios amplios", lo que es "el motivo principal para estimular y animar a la gente a vacunarse".

La consellera Gómez ha dicho que ante el aumento de la vacunación de mayores, se estudia poder relajar medidas en centros de gente mayor porque "se han de revisar teniendo en cuenta los porcentajes de población vacunada"