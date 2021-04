El gerente de la Confederación Española de Asociaciones de Clubes Náuticos (CEACNA), el mallorquín Alberto Pons, se muestra convencido de que este sector debe recibir más apoyos porque «potenciar la industria náutica va en beneficio de todos: la economía, el deporte, la educación y, en definitiva, de los ciudadanos».

En un comunicado, Pons recuerda que los clubes náuticos son en su mayoría entidades sin ánimo de lucro, un concepto que se asocia tradicionalmente a las ONGs, pero que «se debe vincular también a los clubes náuticos, que son polideportivos gratuitos para la ciudad, permiten acercar a los ciudadanos al mar y a la náutica y se esfuerzan por ofrecer actividades deportivas para la juventud».

El gerente de CEACNA y del Club Náutico de Can Picafort recuerda la importancia de «trabajar más con los niños y la juventud». En ese sentido, ha asegurado que los deportes náuticos no son caros: «En Baleares y en muchos lugares de España vivimos al lado del mar; somos un país de servicios costero volcado en la náutica y acercar a la juventud a estas actividades no debería ser complicado».

En opinión de Pons, esta confederación lleva años «luchando» por los clubes náuticos, divulgando sus bondades y defendiendo sus intereses a nivel legal, fiscal y deportivo.

Pons ha recordado que son muchos los deportes que se pueden practicar en un club náutico; en Baleares se fomenta la vela y el piragüismo y en otras comunidades autónomas, la pesca.

El gerente de CEACNA ha señalado que la pandemia les ha afectado «también», aunque en Baleares se han defendido «bien».