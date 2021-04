Biel Company: «Ayuso ha encontrado mejor el equilibrio que Armengol»

Después del anuncio de Sánchez, usted alertó de que no alcanzar la inmunización hasta agosto pone en peligro la temporada turística en Balears y los empleos.

Todo son incertezas. Nosotros esperamos que la temporada vaya bien, pero lo cierto es que no se ha hecho el trabajo que se tenía que hacer para cumplir el objetivo de tener un 70% de población inmunizada antes de junio. Veremos cómo ya, toca vacunar, vacunar y vacunar. Otra temporada como la anterior convertiría los ERTE en ERE.

Si pincha la temporada, ¿qué medidas debe tomar el Govern?

Hay que acompañar a las empresas, con ayudas que sean suficientes y que lleguen a tiempo. Pero no podemos renunciar a la temporada y el Govern debe trabajar para que vayan llegando más vacunas.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, siempre le ha contestado que la llegada de vacunas no depende de ella, sino del Gobierno, de la Comisión Europea y de las propias farmacéuticas.

Armengol lo que debía hacer, que es lo que le pedimos, era presionar más a Sánchez para que en los criterios de reparto se tuvieran en cuenta las variables económicas, para que llegaran más vacunas a Balears. No sólo no se ha tenido en cuenta nuestra situación, sino que en llegada de vacunas somos la comunidad autónoma que está peor de todas, más a la cola de España.

¿Armengol debería haber hecho como su compañera de partido y presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y explorar la posible compra directa de vacunas, aunque fuera la rusa Sputnik?

Aunque es cierto que hay unos protocolos europeos de los que no nos podemos salir y lo suyo es una apuesta conjunta, si esta apuesta no funciona debería darse libertad para comprar vacunas. Que se explore esa posibilidad y se mantengan contactos siempre está bien, como cuando las comunidades salieron a comprar EPI y mascarillas al principio de la pandemia porque no llegaba. Lo está planteando la propia Angela Merkel en Alemania.

Balears tendrá dos semanas más el interior de bares y restaurantes cerrados, las terrazas abiertas solo hasta las cinco y toque de queda a les diez. Mientras, con una incidencia del coronavirus cinco veces más alta, Ayuso mantiene menos restricciones en Madrid.

Con siete millones de personas y sin poder controlar todas las entradas no se puede comparar Madrid con Balears. Pero, por ejemplo, Madrid no está peor que Cataluña, que ha aplicado también muchas restricciones. Ayuso en Madrid ha logrado mantener un equilibrio con la economía, porque la crisis también pasará factura: sin salud no hay economía, pero sin economía tampoco hay salud. Armengol debería haber buscado ese equilibrio.

Entonces, ¿cree que Isabel Díaz-Ayuso ha encontrado mejor ese equilibrio que Armengol?

Sí y de mucho.

La presidenta defiende sus restricciones en que con la tasa de mortalidad de Madrid, en Balears habría habido más del triple de muertos por coronavirus, más de 2.000 muertos más en las islas.

Cualquier muerte es penosa y dolorosa, pero hay personas que se pueden morir por no tener una buena situación económica. Desde que Sánchez se aparta y se pone al frente Armengol, en Balears hemos sido muchas semanas los que teníamos peores datos sanitarios de España e incluso de Europa, pese a tener una situación geográfica favorable.

Después de meses reclamando ayudas para las empresas de Balears, ahora llegarán esos 855 millones del Gobierno. Su portavoz adjunto y responsable de temas económicos, Antoni Costa, lo definió de «histórico» y aplaudió el «acierto». ¿Reconoce ese mérito en la llegada de ayudas a Armengol?

Por desgracia es una cantidad que necesitamos porque somos los que estamos peor de Europa. Lo mismo que con los ERTE. Pero sí, es una buena noticia, porque es una cantidad muy importante, es de justicia. Si Armengol se lo quiere colgar como medalla está muy bien, pero en dos años ella ha perdido 1.000 millones del REB. Sánchez ha maltratado a Balears. Ahora lo que hay que ver es cómo se gestionan esas ayudas y que lleguen lo más rápido.

Tuvo que intervenir para evitar un voto en contra del PP en el Congreso que pusiera en riesgo las ayudas para Balears. Evitó el no, pero no se pasó de la abstención.

Armengol y Negueruela nos pidieron que intercediéramos frente al PP en Madrid porque Sánchez no tenía los suficientes apoyos. El PP quería votar que no porque hace falta más dinero, incluir a sectores que quedan fuera y porque los requisitos son muy engorrosos. Yo le pedí a Casado una abstención positiva para que llegaran las ayudas y lo entendió enseguida. En ningún momento el PP dijo que Balears recibía mucho, sino que otras necesitaban más. Le expliqué que somos los que estamos peor y me dijo que lo entendía perfectamente, que había otras comunidades que presionaban porque necesitaban más dinero en ayudas, pero que entendía nuestra postura y se abstendrían.

Hace poco le encuadernó usted las propuestas del PP a Armengol.

La presidenta lleva meses insultándonos, diciéndonos vagos, ruines, inútiles, y ya le digo que no hace más horas que yo. Ha estado meses diciendo que no le habíamos presentado ni una sola propuesta y le tuve que encuadernar más de 360 propuestas que le habíamos hecho. Armengol sólo miente y se dedica a hacer de oposición a la oposición.

Sin embargo, quedando al margen del Pacto de Reactivación, ¿no le han puesto muy fácil a la presidenta que les critique diciendo que no hacen propuestas?¿Qué condición debería darse para que el PP participara en esas reuniones?

Armengol no quiere sentarse a consensuar, quiere esclavos, gente que se arrodille ante ella y que trague lo que ella diga. Habla mucho de diálogo pero no lo practica. Lo dice Pimem. Déjeme que lea su última nota [se levanta a buscarla]. Mire: «Manifestamos nuestra total desaprobación a la dinámica de este foro [la mesa de diálogo social], sin posibilidad de debate real, convirtiéndose más en una foto que en una verdadera negociación, sin posibilidad de introducir modificaciones, donde una parte decide unilateralmente y espera que el resto acate». Lo dice Pimem. Es el modus operandi de Armengol y Negueruela.

Ha llegado usted a criticar a las patronales por considerar que están demasiado entregadas al Govern. ¿Cuál es hoy la relación del PP balear con las patronales CAEB y Pimem?

Yo voy hablando con todos, con las sectoriales de restauración, también con Arema, la nueva asociación que ha salido. He sido dirigente de una patronal y lo que tienes que hacer es defender los intereses de tus asociados, sino luego te acaban acusando a ti de tener la culpa por no haber defendido sus intereses.

Además de las patronales quien también está en esas reuniones es la líder de Ciudadanos en Balears, Patricia Guasp. ¿Cuál es actualmente la relación entre el PP y Ciudadanos en Balears?

Tanto a Ciudadanos como a El Pi, que participan en ese Plan de Reactivación, les decimos que no entendemos que se quejen de que no funciona, de que no hay medidas de reactivación y sigan yendo a estas reuniones a que les den lentejas.

Ha habido ya algún salto, pero a nivel nacional se habla de un gran trasvase de cargos de Ciudadanos al PP. ¿Prevé el PP un gran trasvase aquí en Balears?

Hace muchos meses que gente que estaba en Ciudadanos se está afiliando al PP. Algunos que han llegado a tener cargos orgánicos o iban en listas. Nuestro objetivo es aglutinar el centroderecha y la gente empieza a ver que el voto útil es el PP. En un momento se pensó que el multipartidismo era muy bueno y ahora se ve que lejos de solucionar los problemas los ha complicado.

Si mañana le llama Pablo Casado y le dice que vuelve José Ramón Bauzá, ¿usted qué le diría?

No trabajo sobre hipótesis. Cada uno elige el camino que quiere y en política todo es posible, pero hay cosas que son muy poco probables. También sé qué piensan al respecto el propio Pablo Casado o Teodoro García-Egea sobre todo este tema.

El PP balear ha celebrado sus últimos congresos con candidaturas únicas y total tranquilidad. ¿También habrá una candidatura única al próximo congreso de Balears?¿Estará usted al frente?

Se ha hecho mucho trabajo en los últimos años para trabajar en la unidad del partido. Tenemos que estar para dar soluciones a la gente, no para hablar de nosotros. Cuando llegué a la presidencia del partido había mucho desánimo por lo que había pasado en la formación y ahora estamos revirtiendo esta situación. Mi intención es volverme a presentar a la presidencia del PP de Balears y trabajaré para que haya una candidatura única.

Hay quien le cuestiona como líder de la oposición, que no ve claro que sea usted el candidato idóneo del PP para presidir el Govern en las elecciones de 2023 e incluso se habla ya de Marga Prohens.

El presidente del partido es el candidato a la presidencia del Govern. Se habla de muchas cosas, pero cuando soplas un poco y se disipa el humo, ves que no hay nada.

¿De lo que haga Ayuso en Madrid depende el futuro del PP también en Balears?

Las elecciones en Madrid tendrán sin duda mucha influencia en las próximas elecciones que vengan, marcarán un cambio de tendencia. Luego también estará Andalucía, pero sin duda, Madrid marcará.

Ayuso busca concentrar todo el voto del centro a la derecha en Madrid. ¿Cree que tiene usted un perfil capaz de atraer a los votantes que han dejado el PP para votar a Ciudadanos o Vox en Balears?

Las cosas cambian muy rápido y lo que creo es que el proyecto del PP balear recuperará mucha gente que se había ido alejando. Aquí tenemos claro que vamos a cubrir el centroderecha y huiremos de según qué posiciones más extremistas.

Pablo Casado dio por rotas las relaciones entre el PP y Vox. ¿Eso cierra la puerta a todo pacto?

Después de la moción de censura, se han mantenido los acuerdos en esas comunidades donde gobierna el PP. El objetivo del PP es gobernar y aquí creemos que es lo mejor que le puede pasar a Balears, para sacar a las islas del pozo en el que nos ha metido Armengol.

¿Usted está dispuesto a pactar con Vox para gobernar en Balears?

Las fórmulas se conocen. Nosotros queremos gobernar y para gobernar necesitas apoyos. Nosotros queremos gestionar, pero queremos hacerlo desde el sentido común y desde la centralidad. Queremos gestionar para resolver problemas, no venir a crear nuevos problemas.

¿Ya le ha dicho a Casado que vender una sede no es tan fácil?

[Ríe] Nosotros llevamos ya un par de años para vender la nuestra. La verdad es que no lo he hablado directamente con Casado, pero efectivamente no es una cosa tan fácil de hacer después de anunciarlo.

Estas semanas ha tenido lugar el juicio por los papeles de Bárcenas. ¿La corrupción todavía sigue persiguiendo al PP?

Que el PSOE lo intenta, desde luego. Sánchez y Armengol son capaces de que se hable de la del PP pero no de la suya. Son hechos que se juzgan de hace muchos años y nos persiguen a los que hemos llegado ahora. En mi caso, solo hace nueve años que estoy en política.