Seis de los siete partidos con representación en el Parlament (Vox se ha apartado de esta iniciativa) han dejado de lado sus diferencias políticas para hacer un frente común con un único objetivo: que Balears supere la crisis económica que ha provocado la pandemia sanitaria.

Apuestan por una vacunación masiva y por la protección de las personas que más sufren la crisis

Se trata de una iniciativa que ha conseguido la fundación Forteza Rey, que ayer logró reunir a los principales representantes políticos de estos partidos, que firmaron un documento en el que se recogen los principios y objetivos que deben marcar las próximas decisiones que se adopten para dejar atrás esta grave situación que estamos viviendo en estos momentos.

Unos principios que pasan por fortalecer los medios sanitarios, apostar por una vacunación masiva de la sociedad, conseguir una protección social de las personas que sufren más dificultades y apoyar el tejido empresarial de las islas, incluyendo también a los trabajadores autónomos.

La presentación oficial de este frente común, que se desarrolla bajo la denominación de Tots junts, se celebró ayer en el Palau de Congresos. El hotelero José Forteza Rey logró congregar a las principales figuras políticas de Balears. Consiguió que en esta imagen de unidad se sumaran los empresarios más representativos, sindicatos y agentes sociales de las islas.

«La idea de esta iniciativa es hacer propuestas y buscar soluciones para salir de la crisis» JOSÉ FORTEZA REY - IMPULSOR DE ‘TOTS JUNTS’

El documento ha sido el resultado de un trabajo de seis meses que ha impulsado José Forteza Rey, que decidió implicarse para conseguir este consenso unitario, para lograr que la economía de Balears supere la peor crisis de su historia. El empresario propuso la idea a la presidenta Armengol, antes de reunirse con cada uno de los representantes políticos de las islas. No se trataba solo de hacerse una foto de todos los políticos juntos, «sino de plantear ideas e iniciativas para buscar soluciones a los problemas que preocupan a los ciudadanos». Forteza Rey explicó que el único partido que no se ha sumado a esta iniciativa ha sido Vox, no porque los representantes de Balears no estuvieran conformes con esta propuesta sino porque no obtuvieron la aprobación de los dirigentes de Madrid. Esta afirmación fue ayer desmentida por Jorge Campos a través de Twitter, quien aseguró que la decisión había sido suya.

Los partidos políticos que apoyan este proyecto de Tots Junts son el PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, Més per Mallorca y El Pi. Y firmaron el documento Cosme Bonet, Gabriel Company, Alejandro López, Patricia Guasp, Joan Mas y Antoni Amengual. Cada uno de ellos leyó una parte del contenido del documento que se ha consensuado entre todos los partidos políticos.

«Gracias al esfuerzo de todos Balears es de las zonas con menos víctimas mortales» FRANCINA ARMENGOL - PRESIDENTA DEL GOVERN

Estos representantes políticos insistieron en la necesidad de que todas las decisiones que se adopten consigan solucionar los problemas que padecen los ciudadanos. También apostaron por desarrollar políticas en favor de las personas, con el objetivo de salvar vidas y conseguir cuanto antes volver a la normalidad que existía antes de la pandemia. Por ello, consideraron necesario que se consiga cuanto antes que el 70% de la población se vacune, lo que hace necesario conseguir una planificación para lograr este objetivo.

Otro de los proyectos que recoge este documento conjunto es proteger a todos los trabajadores que han perdido su empleo como consecuencia de la crisis que ha provocado este virus. Es decir, apostar por una mayor protección de los más débiles a través de ayudas de la administración.

Armengol

La presidenta del Govern también mostró su apoyo a esta iniciativa y destacó la dificultad que ha supuesto adoptar una serie de decisiones para conseguir salvar vidas. Decisiones que han podido perjudicar a determinados sectores económicos, aunque resaltó que «Balears es una de las zonas con menos víctimas mortales por coronavirus». Y agradeció el esfuerzo de los ciudadanos, «pese al dolor y a la renuncia personal que han sufrido».