Movilización en Ibiza para lograr el mismo plus de Canarias

Una enfermera cobra, en Ibiza, un plus por residencia de 90 euros mensuales. Si esa misma enfermera trabajara en Canarias percibiría unos 350 euros extras. Así lo aseguró ayer Verónica León, delegada del sindicato de enfermería Satse para ilustrar el motivo por el que es una de las siete agrupaciones profesionales que integran la Plataforma por la Igualdad de los Servicios Públicos (Unisep), que se presentó ayer en Ibiza y lo hará en breve en Mallorca y en Menorca. Esta medida, indicaron, beneficiaría a unos 52.000 funcionarios y personal laboral de las islas y a algo más de 5.000 en las Pitiusas, matizaron los representantes de Unisep, que han calculado alrededor de 180 millones de euros anuales.

La plataforma nace con el objetivo de presionar al Gobierno central y al Govern balear a que equiparen el plus por residencia de los empleados públicos de las islas al que perciben en Canarias. Para ello, de momento tienen previsto reunirse «con todos y cada uno de los representantes políticos de las islas para dejarles bien claro el motivo de constitución de la plataforma», indicó Juan Nieto, de CSIF. También tienen previsto convocar acciones de protesta. «Atendiéndonos a las circunstancias sanitarias», matizo el portavoz de la agrupación profesional de policía, Jupol, Chechu Enrique, quien recalcó que «nunca» hasta ahora se habían unido tantos colectivos de empleados públicos de las islas para reclamar algo: «No somos una tormenta de verano, hemos venido a conseguir el objetivo».

En este mismo sentido se manifestó Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de Balears (Simebal) a las puertas del Hospital Can Misses, donde desplegaron una enorme pancarta de la recién creada plataforma: «No pararemos hasta que la administración central y autonómica logren la equiparación de la indemnización de residencia con Canarias», indicó Lázaro antes de insistir en que esta medida serviría para «captar y fidelizar» profesionales, así como para «evitar las fugas». «El objetivo es la igualdad y calidad en los servicios públicos que reciben los ciudadanos, no puede haber ciudadanos de primera, de segunda y de tercera», continuó el médico, que denunció que en este momento faltan «unos 60 médicos» en la isla de Ibiza, tanto en el Hospital Can Misses —«radiología, anestesia...»—, como en Atención Primaria.

En el último año, continuó, han abandonado la isla «quince o veinte profesionales». Esto, indicó Lázaro, redunda en un aumento de las listas de espera y en plazos de más de una semana para una cita con el médico o la enfermera del centro de salud. «¿Por qué Canarias hizo lo que habían hecho Ceuta y Melilla? ¡Porque les faltaban profesionales!», voceó.

Plantillas «diezmadas» y enfermeras «sobrecargadas». Es la situación que han vivido este último año los profesionales de enfermería, afirmó Verónica León antes de asegurar que «el déficit de la plantilla de enfermería es del 50%». «La falta de profesionales se ha hecho muy evidente con la pandemia. Van a seguir viniendo olas y necesitamos fidelizar sanitarios», abundó. León recordó que en plena tercera ola hubo que traer enfermeras de otras islas: «No había profesionales y los que había no paraban de echar horas. Y sigue siendo así».

La fuga de profesionales está siendo un problema en la Guardia Civil de las islas, denunció el portavoz de Jucil, Tomás Quesada, que recalcó que en Canarias el plus «está dando resultados» para frenar la «excesiva movilidad» de los trabajadores. Quesada afirmó que faltan 344 agentes en las islas, buena parte de ellos en Ibiza: «Sant Antoni era el buque insignia de la Guardia Civil en Balears y a día de hoy, si se abriera la temporada turística, difícilmente se podrían cubrir todos los servicios».

«Es el momento de que el Gobierno central dé el paso. Los ciudadanos de las islas se merecen unos servicios públicos de calidad», indicó Alejandro Juan, de USAE, antes de que Carolina Alcaraz, representantes del sindicato educativo ANPE señalara que, en el caso de la enseñanza no afecta tanto al número de docentes como a la inestabilidad. «Con este complemento quizás podríamos retener un poco más a los profesionales. Los perjudicados son los alumnos, que pierden calidad al cambiar cada año de docentes», indicó Alcaraz, que hizo hincapié en que la interinidad afecta especialmente a los centros de las Pitiusas.