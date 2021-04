La Comisión Nacional de Salud Pública ha anunciado este jueves que, dentro del plan de vacunación, las comunidades autónomas continuarán vacunando con AstraZeneca al grupo de las personas 60-65 años que ya está vacunándose actualmente y que el siguiente grupo a vacunar con AstraZeneca sea el de 66 a 69 años, con el objetivo de completar cuanto antes la vacunación de la población más vulnerable al covid-19. Estas franjas de edad suponen unas 100.000 personas de Balears que todavía no han sido inmunizados y que podrán vacunarse con el polémico antídoto. La conselleria de Salud iniciará la citación de estos grupos de gente en breve.

Esto significa que, de momento, las personas mayores de 70 años, a las que se está ya vacunando, seguirán recibiendo vacunas de Pfizer y de Moderna (como hasta ahora). Está previsto que, en cuanto lleguen a España, los primeros frascos de la fórmula de Janssen también se administre a mayores de 60 años.

Por lo que respecta a las 53.000 personas que en Balears ya están vacunadas con AstraZeneca, la Comisión Nacional de Salud ha decidido posponer la decisión de si aplicarles la segunda dosis o dejarles con la primera. Tal y como ya ha explicado este periódico Salud trabaja con diferentes escenarios. El primero sería no administrar la segunda dosis en base a la efectividad del 70%; el segundo buscar otra vacuna compatible y, el tercero, aplicar la segunda dosis en función de la edad. Todo ello estaba previsto que se decidiera esta tarde en la Comisión Nacional de Salud. No obstante se ha pospuesto la decisión hasta la próximas semanas. En cualquier caso, desde Salud han explicado que las segundas dosis a las personas que han sido inmunizados con AstraZeneca no deben inyectarse hasta el próximo mes de mayo.