La recién creada plataforma Unisep reclama equiparar el plus de residencia de más de 5.000 trabajadores públicos de Ibiza y Formentera con el de Canarias o Ceuta y Melilla. Esto supondría pasar el plus de insularidad que cobran en estos momentos, unos 90 euros, a 350 euros, como cobran sus compañeros en Canarias. Un plus que es de 500 euros en el caso de quienes trabajan en Ceuta y Melilla, han matizado a las puertas del Hospital Can Misses, después de la presentación oficial de la plataforma, que se ha llevado a cabo en el salón de actos. La plataforma, de ámbito balear, ha señalado que en el total de las islas este plus afectaría a alrededor de 52.000 funcionarios.

Representantes de los siete sindicados que integran la plataforma han desplegado una enorme pancarta en la plaza de acceso del edificio. Unisep está formada por el Sindicado Médico de Baleares (Simebal), Sindicato de Enfermería de Baleares (Satse), el Sindicato Independiente de educación (ANPE), Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), Unión Sindical y Técnicos Sanitarios (USAE), Justicia Policial (Jupol) y Justicia Guardia Civil (Jucil).

Los portavoces de estas agrupaciones han insistido en que el elevado coste de la vida y, en especial, de la vivienda en la isla de Ibiza es uno de los obstáculos a la hora de completar y fidelizar plantillas y defienden que equiparar el plus de residencia con el que cobran sus homólogos de Canarias facilitaría atraer profesionales y evitar su fuga por otros destinos en los que cobrarían lo mismo, pero los gastos serían mucho menores. "Presentamos batalla por el derecho de los ciudadanos de las islas a recibir unos servicios públicos dignos y en igualdad con los de otras Comunidades Autónomas", han afirmado en su presentación en Ibiza, donde el presidente del Simebal, Miguel Lázaro, ha afirmado que esto implica que hay ciudadanos de segunda y de tercera.

Todos los portavoces han insistido en que las plantillas de sus sectores están incompletas. Han insistido en que faltan sanitarios, algo que se ha hecho aún más patente durante la pandemia, lo mismo que agentes tanto en el Cuerpo Nacional de Policía como en la Guardia Civil. En este último caso el portavoz de Jucil ha afirmado con rotundidad que, en el caso de Sant Antoni, con la situación actual, si hubiera una temporada turística no se podría garantizar la seguridad. La representante de ANPE, por su parte, ha destacado que, en su caso, más que de falta de profesionales el problema es que las plantillas no están estables, hay mucha interinidad y eso afecta a la calidad de la enseñanza.

Unisep ya ha adelantado que tiene previsto convocar movilizaciones para exigir esta equiparación y que no tienen intención de cejar en su empeño. Además, han comparado el plus que perciben en estos momentos los trabajadores públicos de Balears con el sobresueldo de 22.000 euros que hasta hace poco percibían los diputados del Parlament balear que no son de Mallorca.