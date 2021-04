El fallecimiento de un hombre eleva a 70 las muertes por covid en las Pitiusas en 2021

Con la de este hombre ya son 103 las personas que han fallecido como consecuencia del covid en las Pitiusas desde el inicio de la pandemia, 70 de ellas sólo desde el 1 de enero de este año. El último fallecimiento se comunicó el 16 de marzo, según el histórico de datos de la conselleria balear de Salud, que ayer notificó cuatro positivos en coronavirus en las Pitiusas detectados en las pruebas realizadas el lunes.

El laboratorio de Microbiología de Can Misses confirmó el mismo número de casos en Ibiza, dos, que en Formentera, otros dos. Estos nuevos contagiados vuelven a situar los casos activos en las Pitiusas en un centenar justo, cifra que se mantiene, un par de casos arriba un par de casos abajo, desde hace dos semanas.

El número de hospitalizados no ha variado en la última jornada, siguen siendo 22, seis menos que hace una semana. Los enfermos que se encuentran en estado crítico, sin embargo, aumentaron a pesar del fallecimiento y son seis. El Hospital Can Misses acoge a 20 ingresados con coronavirus: quince en la planta Covid y otros cinco en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). A éstos hay que sumar el paciente que se encuentra en la unidad de críticos de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y el enfermo que está en planta en el Hospital Son Espases, en Mallorca, a donde se le trasladó hace dos meses, en plena tercera ola, cuando Can Misses no podía asumir más pacientes con coronavirus.

Javier Arranz destaca que la cepa británica es responsable de entre el 75% y el 80% de los casos de covid

En sus casas, en estado leve o asintomático están 78 contagiados: 69 en Ibiza y otros nueve en Formentera. En esta isla no se registraba un número tan alto de afectados desde el 22 de febrero.

Ayer, por primera vez en ocho meses, el Área de Salud de Ibiza y Formentera no tenía ningún profesional sanitario apartado de sus funciones por estar contagiado de coronavirus o en vigilancia ante la sospecha de estarlo. «Es algo que no pasaba desde el 10 de agosto cuando, tras 86 días sin contagios entre trabajadores sanitarios, se aisló a trece profesionales», indicó un portavoz de la gerencia.

El portavoz del Comité de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Balears, Javier Arranz, explicó ayer que durante estos días se ha detectado en Ibiza un brote que afecta, por el momento, a seis personas. El origen de este foco de contagios es familiar y social, como el de la gran mayoría de los nuevos positivos procedentes de brotes en las islas.

Arranz destacó que se está reduciendo la edad media de los contagiados de coronavirus, algo que achacó tanto a que hay una parte de la población mayor ya vacunada como a que es la gente más joven la que más se mueve y tiene más vida social, buena parte de ella con la familia con la que, reconoció «es difícil» mantener las medidas de prevención. Durante estas fiestas se han detectado seis brotes en Mallorca y otros dos en Menorca, algunos de ellos con hasta una quincena de contagiados.

El experto señaló que la cepa británica sigue siendo la predominante en este momento en las islas, donde es la responsable de entre un 75 y un 80% de los casos confirmados.