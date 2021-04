La Abogacía de la Comunidad Autónoma está trabajando con el IB-Salut para amparar y defender ante la Oficina de Lucha contra la Corrupción a sus seis cargos que se vacunaron el primer día de la llegada de las dosis y sin que les correspondiera inyectarse el antídoto esa jornada. Los letrados del Govern supervisan la exhaustiva documentación que ha requerido el director de Anticorrupción, Jaume Far, para iniciar su investigación y dirimir si estos dirigentes se saltaron el protocolo de vacunación y se inmunizaron de forma irregular, como mantiene la denuncia presentada por el PP.

Ayer la consellera de Salud, Patricia Gómez, a preguntas de este medio sobre por qué el IB-Salut no había remitido la documentación requerida por la Oficina Anticorrupción, indicó que «No se ha entregado, ya que todavía estamos en plazo y ahora la Abogacía de la Comunidad está analizando la documentación». Gómez, ante la pregunta de si los abogados del Govern se encargarían de defender a estos cargos, lo negó y puso como ejemplo que cuando se redacta una norma o una ley pasa por la Abogacía. No obstante, en este caso no se trata de ninguna norma, tal solo entregar una batería de documentos que ha solicitado el organismo que dirige Jaume Far para investigar si existió vacunación irregular de seis cargos del IB-Salut y el Consell de Mallorca.