Dice la RAE que cerdo, en su segunda, tercera y cuarta acepción, es aquella persona sucia, grosera y ruin. Pero no vamos a ser especistas: lejos de endilgarle a estos bellos animales características tan humanas, ciñámonos a sus virtudes que, por qué no, puede que compartan con nuestros ex.

Si tu antigua pareja es un alma libre que valora la buena vida, has de saber que la empresa Sánchez Romero Carvajal te ofrece ahora la posibilidad de bautizar a uno de sus marranos con su nombre. La excusa también tiene su miga: el 14 de abril, justo dos meses después del Día de San Valentín, se celebra el Día Internacional de la Expareja.

Si te acabas de enterar de esta efeméride, seguramente tampoco te haya sorprendido en demasía. Al fin y al cabo, cualquier cosa tiene su fecha conmemorativa hoy en día. ¡Si hasta hay un Día del Hombre! (Es el 19 de noviembre, por si quieres anotarlo en tu agenda).

Pero volvamos a los cerdos. Dicen los de Sánchez Romero Carvajal que con esta campaña buscan conservar y defender la dehesa, el ecosistema natural donde se crían en libertad sus animales. A través de su web, podrás bautizar con el nombre de tu ex a uno de sus cerdos 100% Ibéricos y recibir el correspondiente certificado que garantiza que tu antigua pareja está entre los reyes de la dehesa y que tú estás colaborando con esta iniciativa de conservación ambiental.

Además, la marca originaria de Jabugo donará 1 euro por cada pata negra bautizado. El objetivo es alcanzar los 20.000 y el total de lo recaudado destinado a la investigación para paliar los efectos negativos de la Seca, la enfermedad que se ha convertido en la principal amenaza de las dehesas, ya que ha hecho desaparecer un 15% de la masa arbórea en los últimos 30 años.

Así que ya sabes, si tu ex comparte costumbres con los pata negra (a los que les encantan las siestas a la sombra y los baños relajantes de lodo en spas naturales), infórmale de que en un rinconcito del sur ibérico, un gorrino puede que lleve su nombre.