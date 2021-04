Torres, socio del PP, critica que «se ha tardado demasiado» en forzar la dimisión de Cardona

« Los hechos evidencian que el alcalde no había meditado bien su reacción inicial» JOAN TORRES - PRIMER TENIENTE DE ALCALDE (PXE)

Torres reconoce que la salida de Cardona, con el que, dice, mantiene «una buena relación [entraron en el mismo año, 2011, en el Ayuntamiento, recuerda] era «la única vía posible». No se había pronunciado hasta ahora porque, asegura, tenía que reunirse primero con su partido y había coincidido con el parón de Semana Santa. En todo caso, el primer teniente de alcalde destaca que «el PP tenía que dar este paso» sin esperar a que le presionaran sus socios de gobierno.

Además, Torres considera que la reacción inicial del alcalde, Marcos Serra, al rechazar la dimisión de Cardona porque este construyó la piscina ilegal cuando era concejal en la oposición y no con función de gobierno, «no fue la adecuada». «Los hechos han demostrado que no lo había meditado suficientemente», agrega.

Tal como ya anunció el sábado el alcalde, el Ayuntamiento de Sant Antoni abrirá un expediente de disciplina urbanística a Cardona por la infracción urbanística cometida y que, según Joan Torres, «seguirá el mismo camino que el de cualquier otro ciudadano».

« Este asunto por nuestra parte no influirá en la estabilidad del pacto» JOSÉ RAMÓN MARTÍN - SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE (CS)

Futuro del pacto de gobierno

Esta crisis no afecta al pacto de gobierno del tripartito, según Torres, «ni tendrá peso [porque ya ha pasado, aunque la dimisión se debería haber producido antes, insiste] en «la convención» que PxE convocará en junio o julio, coincidiendo con el ecuador del mandato, para «evaluar el estado del pacto» y decidir su futuro, es decir, si se mantiene o se rompe. Torres sostiene que no ha tenido ningún contacto con el PSOE para explorar un gobierno alternativo al de centro derecha.

Precisamente, el portavoz de PSOE-Reinicia, Simón Planells, dijo ayer que tiene «la mano tendida» tanto a PxE como a Ciudadanos (también Unidas Podemos, obviamente) para negociar «un cambio» de gobierno a través de una moción de censura. «Estos partidos se presentaron a las elecciones como representantes de la nueva política y vemos que el PP mantiene la misma de toda la vida», destacó Planells.

Torres también lamenta que la imagen del Ayuntamiento haya salido dañada e indica que la remodelación del equipo de gobierno para cubrir la salida de Cardona (le corresponde a Norberta Sánchez, la número 11 de la lista electoral del PP) podría «ser más amplia» y afectar a más concejales. «Está en el aire si la persona que sustituya a Cardona podrá asumir sus mismas áreas de gestión», señala.

El segundo teniente de alcalde, José Ramón Martín, de Ciudadanos, el otro socio de gobierno del PP, sostiene que su partido ya había decidido que Cardona «debía salir del gobierno dignamente», aunque no lo quería hacer público hasta un día antes del pleno extraordinario solicitado por PSOE-Reinicia para tratar este asunto.

« El alcalde debe explicar por qué lo ha tratado como un asunto menor» SIMÓN PLANELLS - PORTAVOZ De PSOE-REINICIA

Cs: «No quedaba otra»

«No quedaba otra, es una decisión correcta, lo que todo el mundo pedía», indica Martín, que, a diferencia de Torres, resta importancia al tiempo que se ha tardado en cerrar la crisis. «No me meto en esto, todo necesita un margen y, por mucha presión que haya, cada uno ha de gestionar sus tiempos», justifica Martín, que agrega que este asunto «no tiene que afectar» a la estabilidad del pacto de gobierno. «Por nuestra parte no influirá», afirma.

El portavoz de PSOE-Reinicia, Simón Planells, asegura que «al final ha pasado lo que tenía que suceder» y critica que «el alcalde haya tratado todo este asunto como algo menor, sin importancia». Pese a la dimisión, los socialistas mantienen la petición del pleno extraordinario porque «el alcalde tiene que dar explicaciones».

A través de una nota de prensa, el PSOE dice que sospecha que esta crisis «ha sacado a la luz una situación mucho más grave en el Ayuntamiento por una herencia y larga trayectoria de mala praxis urbanística, de hacer la vista gorda y justificar las infracciones urbanísticas que ahora tiene en el alcalde a su máximo representante». «Por desgracia el caso de la piscina no es un hecho aislado», afirma.

Unidas Podemos asegura que el PP «ha quedado retratado», en alusión a la tibia reacción inicial del alcalde. «Todo lo sucedido demuestra claramente la forma en la que el PP de Sant Antoni ha estado gobernando durante más de 30 años en el municipio. Da la sensación de que piensan que es su cortijo. Los ciudadanos no van a tolerar estos comportamientos caciquiles. El PP no puede vender que ha reaccionado de forma ejemplar. Esto no se va a olvidar», critica la concejala Angie Roselló.

« Los ciudadanos no van a tolerar comportamientos caciquiles del PP» ANGIE ROSELLÓ - CONCEJALA DE UNIDAS PODEMOS

El PP recuerda que el PSOE perdonó en 2002 a ‘Agustinet’

El PP reaccionó ayer a las críticas del PSOE recordando, a través de las redes sociales, que el conseller balear de Vivienda y secretario general de la FSE-PSOE, Josep Marí Ribas ‘Agustinet’, pavimentó en 2002 un camino de acceso a casa sin licencia y que entonces su partido decidió que no debía dimitir «por una falta menor». Marí Ribas respondió ayer al PP de la siguiente manera: «Infracción que acabó con la completa e inmediata demolición de aquello que ‘decían’ ilegal. A ver qué pasa con la casa y la piscina [de Xico Cardona]».