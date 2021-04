Sant Antoni tiene okupas en una vivienda heredada de Sant Mateu

Una patrulla de la Policía Local de Sant Antoni se desplazó hasta la casa y sus ocupantes le mostraron un contrato de alquiler suscrito por una persona distinta al difunto propietario. «Sabemos que no es así. No es posible este contrato», explica a este diario un portavoz municipal. Por ello, se denunció de inmediato a la Guardia Civil, con la confianza de que se forzaría la salida inmediata de los ocupantes. «Pero no fue así. Desconocemos las razones», indica el portavoz.

Además, los vecinos han denunciado diversos problemas con las personas que se han instalado en la vivienda. La Policía Local ha hecho un informe de todo ello, según el Consistorio. El presidente de la Asociación de Vecinos de Sant Mateu, Antoni Cardona, explica que diversas casas se quedaron «sin luz» después de que se rompieran varios contadores de la caseta de electricidad. También se han cortado, según explica Cardona, varias savinas de la finca de otro vecino. «En un pueblo tranquilo como Sant Mateu, en el que todos nos conocemos, estas cosas no sientan bien», indica.

Cardona señala que, al parecer, hay un menor en la casa, lo cual podría ser el motivo de que, inicialmente, según explica el representante de los vecinos, la Guardia Civil no forzara la salida de los ocupantes de la vivienda. «No hay derecho a que pasen estas cosas. Parece que la ley da más derecho a los okupas que a los propietarios. Ahora le ha pasado al Ayuntamiento, pero lo mismo le pasa a cualquier persona», dice.

El portavoz municipal señala que «hay mucha preocupación» en el Ayuntamiento no sólo por la situación de la casa sino también por el malestar de los vecinos.