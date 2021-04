«Hay un porcentaje muy alto de robos que no entran en las estadísticas»

Advierte de que «hay un porcentaje muy alto de robos en viviendas turísticas que no entran en las estadísticas», ya que los inquilinos afectados renuncian a denunciar ante la perspectiva «de perder medio día rellenando papeles». Pone como ejemplo lo que ha vivido en su propia vivienda turística, robada en seis ocasiones y con dos intentos frustrados en los últimos cuatro años: «En dos de estos robos mis clientes no quisieron interponer denuncia alguna bien por no perder el tiempo, bien porque consideraban que no habían sufrido pérdidas destacables y preferían seguir con sus vacaciones».

Escandell indica que el sector turístico ha sufrido el «golpe directo» de la pandemia, si bien las viviendas turísticas vacacionales tuvieron «unos índices de ocupación muy positivos desde el fin del estado de alarma del verano del 2020». El ser casas aisladas generó un aumento en la demanda «muy importante», pues se minimiza el riesgo de contagio.