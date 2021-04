Un mercado «muy auténtico»

El buen tiempo y la música en vivo del trío Amalian Folk invitan a pasearse por el Mercat Ecològic i Artesanal de Sant Josep, que acaba de estrenar su quinta edición. Entre las 9.30 y las 11 horas la afluencia de público, según reconocen los comerciantes, ha sido escasa, pero a mediodía el ambiente se empieza a animar, sobre todo con residentes de Ibiza y algún turista de las islas vecinas y de países como Francia y Alemania. «Para ser el primer día hay gente», comenta Belén Alonso, al frente del puesto Fluxà, que tiene licores, aceite y sal de Ibiza.

Alonso es una de las comerciantes que están en el Mercat de Sant Josep desde sus inicios, en 2017, y ha sido testigo de cómo ha ido creciendo la iniciativa, que organiza el Ayuntamiento de Sant Josep. «Esta edición hay más puestos y más variedad que en 2020», comenta satisfecha. Lo corrobora la concejala de Comercio, Pilar Ribas. «Este año se han inscrito 52 puestos y hemos incrementado el espacio del mercado, que ahora ocupa la travesía de Pere Escanelles y toda la calle del Ajuntament», explica.

También se ha ampliado su duración. «Esta edición se prolongará del 3 de abril al 15 de noviembre si el tiempo nos acompaña y el coronavirus lo permite», puntualiza. Como en 2020, el consistorio de Sant Josep ha proporcionado gel hidroalcohólico y mascarillas a todos los comerciantes participantes y ha ampliado la distancia entre puestos. Ribas destaca que «para dar vida» al mercado, que se celebra los sábados, se ha apostado por la música en directo, aunque, aclara, «solo es de ambientación porque ahora no nos podemos permitir conciertos». De momento y para evitar aglomeraciones, en el Mercat de Sant Josep no se llevarán a cabo otras actividades paralelas, aunque la concejala de Comercio no descarta organizar talleres, como otros años, si la situación mejora.

Precisamente el hecho de que haya música en vivo es lo que convenció a Franchesca Kirby, de Hat Affair, para participar este año. Esta sombrerera californiana que lleva 35 años en Ibiza opina que en estos momentos, más que nunca, la gente «necesita» de iniciativas de ocio como ésta, con artesanos y músicos de la isla, que, remarca, «están sufriendo mucho la crisis del coronavirus». Representante de la Asociación de Artesanos y Productores Locales (Apple), Kirby recuerda que «mañana (por hoy) comienza también el mercado de Santa Gertrudis.

Patricia Monjo, de Espardenyes Torres, lleva tres años participando en el Mercat de Sant Josep. «Me gusta porque es auténtico, todos los productos que hay son artesanales, y, además, hay muy buen ambiente», resalta. La artesana confía en que la quinta edición tenga buena acogida. «El año pasado no fue tan mal como esperábamos y la gente tiene ganas de salir», comenta.

Virginia Roselló, junto a su padre, Óscar, y su hija, Blanca Ferrer, se pasean entre los puestos. Son de Ibiza y se han acercado hasta Sant Josep a propósito para visitar este mercado. «Lo que más nos gusta es el hecho de que es totalmente autóctono y eso es algo que se debería promocionar más», afirman al pasar junto al puesto en el que Bernat Ramon vende frutas y verduras de su finca, Can Tià, en Sant Mateu. Es el primer año que este joven agricultor se instala con un puesto en Sant Josep. Casi en frente tiene a uno de los artesanos veteranos de este mercado, Josep Ramis Prats, que fue uno de los que propuso al Consistorio josepí llevar a cabo esta iniciativa. Ramis atiende con diligencia y alegría a Elena Mateos y a Gisela Bris, mallorquina de vacaciones en Ibiza, que le preguntan por sus senaions mientras observan, curiosas y «emocionadas», cómo el artesano trabaja el esparto.

Entre el público que visitó ayer el Mercat Ecològic i Artesanal de Sant Josep estaba el exalcalde de este municipio y actual conseller balear de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas ‘Agustinet’, que estuvo charlando con el actual primer edil ‘josepí’, Ángel Luis Guerrero.