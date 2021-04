Més per Mallorca ha iniciado el proceso, conjuntamente con Més per Menorca y Ara Ibiza, para constituir una marca «estable» con la que presentarse a las elecciones estatales. El consejo político de la de Més per Mallorca ha aprobado esta semana dos documentos. Por un lado, el de las bases de este proyecto insularista, y, por otro, un decálogo que será el corpus ideológico del nuevo espacio político. Estos documentos se tendrán que ratificar en asamblea y se plantea que la presentación oficial de este nuevo proyecto insularista, soberanista, feminista y de izquierdas se produzca el próximo mes de junio.

Según el coordinador de Mésper Mallorca, Antoni Noguera, «esta es la primera vez que se plantea un proyecto sólido y estable con los partidos hermanos de las otras islas». El mismo Noguera añadió que este es un «propósito aglutinador, planteado con tiempo y sobre todo, con aspiraciones para que la voz de Balears y la de sus ciudadanos pueda llegar a Madrid».