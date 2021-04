La Policía Local de Ibiza ha interpuesto un total de 29 actas por incumplimiento de las medidas sanitarias desde las 6.00 horas del día 1 al 3 de abril. También ha detenido a un hombre por no querer identificarse y resistencia a la autoridad en el momento de la detención, informa el Ayuntamiento.

El suceso se produjo a las 2 de esta madrugada en el momento en que la Policía Local, avisada por los vecinos, se traslada a un piso de la avenida Vuit d'Agost.

Según el vecindario, la fiesta se estaba produciendo desde primera hora de la tarde y a las 2 de la mañana, después de no soportar más la música y los revuelos, llaman a la Policía Local para denunciarlo. Al llegar la patrulla de la Policía Local, uno de los participantes de la fiesta se ha negado a identificarse y se ha puesto agresivo con los agentes, motivo por el cual se ha procedido a su detención.

En el piso había cuatro personas que no eran convivientes por lo que estaban incumpliendo la normativa Covid que solo permite la reunión de dos núcleos de convivientes como máximo. El detenido es un hombre de treinta y ocho años. Uno de los agentes ha tenido que ser atendido por las lesiones leves que le ha ocasionado el detenido. A los participantes en la fiesta se le han interpuesto cuatro actas por no respetar la prohibición de reunión con no convivientes.

La Policía Local de Ibiza ha elevado también un acta a un establecimiento para servir a clientes en el interior, 4 actas por no respetar la prohibición de no reunirse con no convivientes, 11 actas por vulnerar el horario de movilidad nocturna, 2 por fumar sin respetar la distancia de 2 metros y 7 por no hacer uso de la mascarilla.

Positivo en alcohol y drogas

La Policía Local también ha detenido a un conductor que ha dado positivo en alcohol y drogas. Los hechos han tenido lugar hacia las 00.30 horas en la avenida de Pere Matutes Noguera cuando una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía ha parado a un vehículo que circulada al apreciar signos de intoxicación.

Los agentes han solicitado la presencia de la patrulla de atestados de la Policía Local y al practicar las pruebas de alcohol y drogas, ambas han dado positivo. La Policía Local ha procedido a hacer las diligencias penales y se lo imputa un delito contra la seguridad viaria.