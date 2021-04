El Consell Insular d’Eivissa ha organitzat un programa d’actuacions de Caramelles de Pasqua per diferents parròquies de l’illa, en col·laboració amb el bisbat i l’esquadra de caramellers ‘Es Xacoters de sa Torre des Puig d’en Valls’. Les caramelles s’interpretaran, a les esglésies de Puig d’en Valls (el dia 4 d’abril a les 11 hores), Sant Jordi (5 d’abril a les 19 hores), Sant Agustí (10 d’abril a les 20 hores), Sant Joan i Sant Antoni (11 d’abril a les 11:30 hores a Sant Joan i a les 20 hores a Sant Antoni) i a Sant Josep (17 d’abril a les 20 hores). Les Caramelles de Pasqua estan protegides en haver-se aprovat per acord de Ple del Consell Insular d’Eivissa, la seua declaració com a Bé d’Interès Cultural amb la tipologia d’Immaterial, al 2011.

...i les tradicions a la nostra cuina

El Consell d’Eivissa impulsa ‘Això Sí és Setmana Santa’, amb què a través de quatre receptes tan reconegudes com són la del cuinat, el flaó, el arròs amb gerret i pinya de col o el rostit d’anyell, es proposa fer ús del producte de temporada i elaborar plats molt arrelats a les tradicions eivissenques. Aquestes receptes es troben al web saborsdeivissa.es i a les xarxes socials del Consell Insular d’Eivissa.

Totes aquestes tradicions queden reflectides a les receptes que es proposen i que són una oportunitat per gaudir dels sabors d’Eivissa i del producte local.